Incêndio em loja de importados no Centro se alastra e atinge outros três estabelecimentos

O incêndio de grande proporções em uma loja de produtos importados no cruzamento da Rua General Sampaio com São Paulo, no Centro de Fortaleza, alastrou-se e atingiu outros três estabelecimentos. O fogo teve início por volta das 16h da terça-feira (10). Na manhã desta quarta-feira (11), as chamas ainda não haviam sido controladas.

Pela manhã, a chuva que atingiu a Capital ajudou a resfriar o local atingido pelo fogo. Contudo, os bombeiros dizem que ainda é cedo para falar em rescaldo.

Por causa da ocorrência, parte da rua General Sampaio chegou a ser interditada, mas foi liberada pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) por volta das 22h45. Outras ruas, entretanto, continuam bloqueadas em alguns cruzamentos. São eles:

Rua Pedro Pereira com a Rua General Sampaio

Rua 24 de Maio com a Rua São Paulo

Rua 24 de Maio com Rua Guilherme Rocha

Chuva pela manhã ajudou a resfriar a área do incêndio Halisson Ferreira/SVM

Conforme o coronel Oliveira, do Corpo de Bombeiros, o fogo chegou a comprometer a estrutura dos comércios vizinhos. “O incêndio se propagou para uma farmácia, que também teve a estrutura colapsada. Nas lojas ao lado a passagem do fogo se deu por convecção, que são as massas de ar, mas nós conseguimos controlar e o incêndio não chegou a desenvolver dentro delas”, afirma. Os dois estabelecimentos atingidos parcialmente foram uma empresa de eletrônicos e o segundo andar de uma empresa de tecidos.

O combate ao fogo ficou concentrado na loja de importados, “que teve a estrutura totalmente destruída, vindo a desabar parte do teto”, segundo o coronel.

A ação conta com 11 viaturas dos quartéis do Centro, Conjunto Ceará e Mucuripe. Uma escada Magirus foi utilizada e cerca de 40 bombeiros se revezam para apagar as chamas. A energia elétrica da região foi desligada pela Enel e a Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará (Cagece) disponibilizou um hidrante para auxiliar nos trabalhos dos bombeiros.

Ainda de acordo com o coronel Oliveira, a Defesa Civil será acionada para a avaliar as condições de funcionamento nesta quarta-feira (11) das lojas da região que não foram atingidas pelo fogo. “Vamos solicitar a Defesa Civil do município para avaliar a condição dessa estrutura, até que possa adentrar alguém e verificar a situação de ocupação desse espaço”, disse.