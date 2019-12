Loja pega fogo no Centro de Fortaleza; General Sampaio é interditada

Um incêndio atingiu uma loja de produtos importados no cruzamento da Rua General Sampaio com São Paulo, no Centro de Fortaleza, na tarde desta terça-feira (10). Segundo os bombeiros, parte da Rua General Sampaio foi interditada. O incêndio começou por volta das 16h.

Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros trabalham no local para conter as chamas, inclusive, com o uso de uma escada Magirus. A via está tomada pela fumaça. A Polícia Militar também está no local dando apoio aos Bombeiros. O local foi isolado e apenas os bombeiros estão na edificação. Ninguém ficou ferido.