Hospital Leonardo da Vinci ganha mais 34 leitos para tratamento de pacientes da Covid-19, diz Camilo

O Hospital Leonardo da Vinci, em Fortaleza, ganhou o reforço de mais 34 leitos de enfermaria para atendimento de pacientes com a Covid-19. A informação foi divulgada pelo governador Camilo Santana, na noite desta sexta-feira (24), por meio de uma publicação nas redes sociais.

A unidade começou a funcionar no dia 22 de março com 210 leitos iniciais. Hoje, tem taxa de ocupação de 74,23%. De acordo com a plataforma IntegraSUS da Secretária da Saúde do Ceará (Sesa), unidade estava com 104 leitos ocupados nesta sexta-feira (24)

O Hospital Leonardo da Vinci é uma unidade de saúde particular, até então desativada, que foi requisitada pelo Governo do Estado para dar suporte a eventuais confirmações de coronavírus no Ceará.

Internações no PV

Construído para o atendimento exclusivo de pacientes com Covid-19, o Hospital Emergencial Presidente Vargas, em Fortaleza, poderá atingir a marca de 100 internações uma semana após a abertura da unidade. A expectativa foi traçada pelo prefeito Roberto Cláudio durante transmissão nas redes sociais na noite desta sexta-feira (24).

“Muito provavelmente, a gente deve ter próximo de 100 pacientes até o início da semana em virtude da espera que nós temos hoje por leito de internação, que não é de UTI”, indicou.

A unidade de saúde foi entregue no último sábado (18), com 51 leitos, sendo 10 de UTI. Três dias depois outras 51 acomodações foram liberadas, totalizando 102. O hospital, que atua como retaguarda na assistência de infectados pelo coronavírus, recebe pacientes mediante encaminhamento da Central de Regulação de Fortaleza.

Internações

Conforme Roberto Cláudio, o hospital terá neste sábado (25), “mais de 60 pacientes internados e muitos sendo regulados e transferidos ao longo do dia”.

“Alguns, infelizmente, precisaram ser entubados no próprio hospital do PV. Alguns que agravaram, a gente conseguiu transferir a tempo para o IJF 2 e outros com quadros mais leves, já receberam alta”, citou.

Além da unidade no PV, a rede municipal de saúde também oferece assistência no IJF 2, novo bloco atualmente reservado para pacientes em estado grave da doença. Até às 16h desta sexta-feira, 46 dos 50 leitos de UTIs estavam ocupados, disse o prefeito.

Ainda de acordo com o chefe do Executivo municipal, o IJF já admitiu “mais de 100 pacientes e em torno de 22% já tiveram alta”, frisou.

Covid-19 no Ceará

Já passa de 5,1 mil o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus em 124 municípios do Ceará. O número de casos agora é de 5.521. Em 24 horas, o estado registrou mais 22 confirmações de óbitos e agora contabiliza 293 mortes em decorrência da Covid-19. Fortaleza ultrapassou a marca dos 4 mil casos da doença. Os dados são da plataforma IntegraSUS da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) atualizada às 18h05 desta sexta-feira (24).

Do total de infectados, a Capital acumula 4.063 e 228 óbitos, sendo a cidade com maior circulação do novo coronavírus. Com 181 e 109 casos, respectivamente, Caucaia e Maracanaú, na Região Metropolitana, aparecem na sequência.