Ceará passa de 5,1 mil casos de coronavírus e registra 293 mortes

Já passa de 5,1 mil o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus em 124 municípios do Ceará. O número de casos agora é de 5.521. Em 24 horas, o estado registrou mais 22 confirmações de óbitos e agora contabiliza 293 mortes em decorrência da Covid-19. Fortaleza ultrapassou a marca dos 4 mil casos da doença. Os dados são da plataforma IntegraSUS da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) atualizada às 18h05 desta sexta-feira (24).

Do total de infectados, a Capital acumula 4.063 e 228 óbitos, sendo a cidade com maior circulação do novo coronavírus. Com 181 e 109 casos, respectivamente, Caucaia e Maracanaú, na Região Metropolitana, aparecem na sequência.

Em todo o Ceará, a Sesa informa que investiga 15.989 casos e já realizou 19.753 exames para testagem da doença. A taxa de letalidade da Covid-19 está em 5,7%.

Áreas críticas na Capital

O prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio fez uma transmissão ao vivo nas redes sociais na noite desta quinta-feira (23) para alertar quanto a cinco áreas de Fortaleza que têm se mostrado mais vulneráveis ao novo coronavírus (SARS-CoV-2). Ele ressaltou ainda que esta quinta-feira foi o dia com o maior número de confirmações de mortes pela doença desde o início da pandemia, sendo 23 óbitos atestados por exames.

Os pontos críticos de Fortaleza, conforme enumerados pelo prefeito, são: o eixo Pirambu/Cristo Redentor/Barra do Ceará/Álvaro Weyne/Carlito Pamplona; o eixo Grande Mucuripe, incluindo Vicente Pinzón, Cais do Porto e Serviluz; a área do Conjunto Prefeito José Walter e Planalto Airton Senna, incluindo os residenciais do Cidade Jardim; Grande Bom Jardim e, por fim, Grande Jangurussu.

"Na verdade, a gente já tem o problema hoje instalado no território da cidade praticamente inteiro, mas essas cinco regiões em especial são áreas em que a gente precisa garantir que o isolamento social seja praticado. Do mesmo jeito, garantir que pessoas nesses bairros que tenham acima de 60 anos de idade e sintomas gripais já procurem o serviço de saúde. E pessoas abaixo de 60 anos que desenvolvam um quadro mais severo de virose, um início de uma falta de ar, também procurar, porque o tempo de atendimento tem sido um fator diferencial pro prognóstico e evolução do paciente", esclarece o gestor.

Entrega de cestas básicas

O prefeito Roberto Cláudio anunciou na noite desta quinta-feira (23) em uma transmissão ao vivo nas redes sociais que taxistas, motoristas de aplicativo, mototaxistas e profissionais do transporte escolar começam a receber cestas básicas a partir da próxima terça-feira, dia 28 de abril. Além dessas categorias, a entrega também vai contemplar as mães de crianças que estão fora da idade escolar e que recebem o Bolsa-Família.

Ao todo, serão contemplados, no período de dois meses, 7.800 motoristas de aplicativos, 5.099 taxistas e 1.518 mototaxistas, incluídos no projeto de segurança familiar da prefeitura e prejudicados pela pandemia do novo coronavírus.

"A gente já está entrando em contato com as pessoas via SMS e WhatsApp para informar que elas serão beneficiadas e orientando em qual escola e dia específico devem comparecer para pegar a sua cesta básica. Além dos alimentos, entregaremos também máscaras para proteção individual", disse o prefeito.