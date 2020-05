Hospital de campanha no PV: prefeitura prevê para domingo entrega de 56 novos leitos

O Hospital de Campanha Presidente Vargas, no bairro Benfica, vai contar com 56 novos leitos de Covid-19 a partir de domingo (24), de acordo com a Prefeitura de Fortaleza. O equipamento passa a contar com 280 leitos de atendimento exclusivo a pacientes diagnosticados com o novo coronavírus.

O Ceará registrou 2.203 óbitos e 31.465 casos confirmados de Covid-19, conforme dados divulgados pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), através da plataforma IntegraSUS, às 13h19 desta sexta-feira (22). Ao todo, foram 42 óbitos e 52 casos a mais que o boletim epidemiológico divulgado às 18h17 desta quinta-feira (21), que anotava 2.161 mortes e 31.413 diagnósticos positivos da doença.

“Esses leitos vêm somar ao atendimento do Hospital de Campanha Presidente Vargas, espaço que tem se mostrado fundamental para o enfrentamento adequado à Covid-19 em Fortaleza”, declarou Joana Maciel, secretária da Saúde.

Com a expansão do equipamento, o Hospital de Campanha Presidente Vargas passa a contar com 280 leitos de baixa e média complexidade para atender somente casos do novo coronavírus. Do total, 17 serão destinados a atendimentos graves.

O hospital já atendeu, até a noite desta quinta-feira (21), 711 pacientes, dos quais 438 já receberam alta. Além do novos leitos a serem entregues no domingo, o Prefeito Roberto Cláudio informou que planeja abrir outro bloco de expansão em junho.

"Temos um outro bloco de expansão que planejamos abrir em torno da primeira quinzena de junho. Com isso, chegaremos a mais de 330 leitos nesse hospital para assistir e acolher os pacientes que mais precisam", declarou.