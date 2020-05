Com 42 novos registros, Ceará tem 2.203 óbitos por Covid-19; casos confirmados chegam a 31.465

O Ceará registrou 2.203 óbitos e 31.465 casos confirmados de Covid-19, conforme dados divulgados pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), através da plataforma IntegraSUS, às 13h19 desta sexta-feira (22).

Ao todo, foram 42 óbitos e 52 casos a mais que o boletim epidemiológico divulgado às 18h17 desta quinta-feira (21), que anotava 2.161 mortes e 31.413 diagnósticos positivos da doença.

Ontem, o Ceará registrou 261 mortes em um intervalo de 24 horas, atingindo um novo recorde diário em óbitos confirmados por Covid-19. Com isso, o Estado se tornou o primeiro do País a contabilizar o maior número de mortos pela doença em 24 horas. Na contagem, entretanto, há registros de óbitos de dias anteriores que só foram confirmados nesta quinta.

Os números apresentados pela Secretaria da Saúde fazem referência à disponibilidade dos resultados dos testes para detectar a presença dos vírus, o que não corresponde necessariamente à data da morte ou do início da apresentação dos sintomas pelo paciente.

Em todo o Estado, 43.267 possíveis casos e 600 óbitos suspeitos de coronavírus estão sendo investigados, e 77.910 pessoas já foram testadas. A taxa de letalidade da doença, no momento, é de 7%.

Os dados também mostram que 19.137 pessoas se recuperaram da Covid-19 até então. Em comparação ao último informe do IntegraSUS, foram 879 pacientes a mais que receberam alta hospitalar ou ficaram livres da doença.

Fortaleza se mantém como a cidade com maior circulação do novo coronavírus, acumulando 18.685 casos e 1.516 óbitos pela doença.

Leitos de UTI 100% ocupados em 13 hospitais

A ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) cresce no Ceará durante a pandemia de Covid-19. Segundo a última atualização da plataforma IntegraSUS, gerida pela Secretaria de Saúde (Sesa), às 19h01 desta quinta-feira (21), 13 hospitais estão 100% ocupados para atendimentos mais graves.

As unidades totalizam 306 leitos, conforme dados disponibilizados pela Pasta. Uma das explicações para a baixa rotação de pacientes, além do alto contágio, é o tempo médio de internação dos infectados com a doença no Estado: quase oito dias.

Estado tem 2 mil policiais afastados por Covid-19

As polícias Civil e Militar, assim como outros setores da sociedade, são afetadas pela pandemia do novo coronavírus. Conforme dados da Associação dos Delegados de Polícia Civil do Ceará (Adepol) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE), cerca de 2 mil policiais, entre civis e militares, estão afastados das funções por confirmação ou suspeita de Covid-19.

Apesar de não fornecer os números de policiais civis e militares afastados, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social garantiu, em nota, "que não há comprometimento na realização dos trabalhos de servidores do Sistema de Segurança Pública do Estado em consequência da pandemia do novo coronavírus (Covid-19)".