Ex-modelo cearense morre após um ano de luta contra um tumor no cérebro

O ex-modelo cearense Igor Souza, que há mais de um ano lutava contra um tumor no cérebro, morreu na noite da última segunda-feira (5), aos 38 anos. Ele estava internado no Hospital Geral de Fortaleza (HGF) há uma semana e não resistiu.

Igor ficou conhecido no Ceará como modelo no início dos anos 2000, tanto em outdoors comerciais, quanto em passarelas de desfiles.

No ano passado, começou a sentir uma dor forte no pescoço e procurou ajuda médica. Após os exames, foi detectado um tumor cerebral. Segundo informações de Mércia Albuquerque, uma amiga próxima da família, a mãe de Igor, dona Neve, precisou sair de Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza, para cuidar do filho, na Capital.

O ex-modelo estava em situação debilitada. Por causa da doença, ele teve complicações nos olhos e na fala, além de uma pneumonia forte, que quase o levou a óbito. Após um ano de luta contra o câncer e várias internações, o cearense não resistiu. O ex-modelo passou, ainda, por quatro cirurgias, sessões de radioterapia e quimioterapia.

O velório de Igor Souza acontecerá às 13h, no Jardim Metropolitano, em Eusébio. Às 15h, ocorre a missa de corpo presente, no mesmo local, seguida pela cremação do corpo.