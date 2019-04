Escola municipal suspende aulas devido a alagamentos, no Bairro Cajazeiras

A Escola Municipal José Sobreira de Amorim, localizada no Bairro Cajazeiras, amanheceu alagada nesta quinta-feira (4), após as chuvas das últimas horas em Fortaleza. Segundo a mãe de uma aluna que não quis se identificar, as aulas foram canceladas devido às condições da instituição de ensino, e as crianças foram mandadas de volta para casa.

"Tava tudo molhado no chão, e o pessoal da limpeza já tinha passado o rodo e retirado boa parte da água. A água também tava descendo pela parede", afirmou.

A mãe disse, ainda, que a situação é recorrente. "A frente da escola também fica intransitável". Segundo ela, em janeiro deste ano, as salas ficaram inundadas e as aulas foram suspensas por três dias. "O sentimento é de que essa escola está abandonada pela prefeitura, porque não tem melhorias, não tem reformas", lamentou.

A Secretaria Municipal da Educação (SME) confirmou que algumas áreas da escola ficaram inundadas, por causa da cheia do Rio Cocó, o que prejudicou os alunos do tturno da manhã. No entanto, a Pasta ressaltou que as aulas no período da tarde ocorreram normalmente.

Além disso, a SME informou que os reparos na escola iniciarão até o dia 12 deste mês, com serviços de revisão de calhas, caixa d'água e instalações hidrossanitárias.