Em um ano, TJCE reduz em cerca de 51% acervo processual de DPVAT

Após o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) implementar, em 2019, medidas para dar celeridade à tramitação de ações, as quatro Varas Cíveis de Fortaleza (12ª, 14ª, 24ª e 30ª), especializadas em Seguro DPVAT, conseguiram reduzir o total de processos, de janeiro de 2019 ao mesmo mês deste ano. O número passou de 51.137 para 24.974 e representa média de 51,16% do acervo processual.

Entre as medidas implementadas está a especialização das quatro varas cíveis para atuarem somente com Seguro DPVAT, o que facilitou a identificação de padrões e a simplificação do fluxo das rotinas de serviço.

Outro reforço foi a nomeação dos estagiários de pós-graduação e a implantação do Núcleo de Produtividade Remota para auxiliar nos trabalhos, além da intensificação de mutirões de perícias médicas promovidos pelas quatro unidades, totalizadas em 26, durante o ano passado.