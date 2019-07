Do TJ à Polícia Civil: 5 aguardados concursos no Ceará são confirmados e pagam até R$ 5 mil

Semana animada para os 'concurseiros de plantão' com boas notícias sobre cinco concursos públicos bastante aguardados pelos cearenses, que tiveram editais publicados ou seleções confirmadas por órgãos públicos. De segunda para quinta-feira (11), Tribunal de Justiça do Ceará (TJ-CE) e IBGE liberaram editais com, ao todo, 14 vagas imediatas e até 320 oportunidades para cadastro de reserva com salários que chegam até R$ 5 mil.

Por outro lado, os certames para a Câmara Municipal de Fortaleza e para as polícias Militar e Civil, do Governo do Estado, ganharam confirmações oficiais.

A estimativa é que os editais da PM-CE e PC-CE saiam até dezembro deste ano, de acordo com a Comunicação do Gabinete do governador. Já o da Câmara Municipal de Fortaleza prevê edital ainda para este mês.

PM-CE e Polícia Civil: governador confirma seleções

Em entrevista à Rádio Verdes Mares, o governador Camilo Santana declarou que os editais das polícias Civil e Militar deverão ser liberados ainda este ano, mesmo diante do anúncio de maio último pela suspensão dos novos concursos públicos.

Vamos fazer novos concursos, que é importante, (da) Polícia Militar. Todo ano policiais militares vão para reserva, então preciso repor esses policiais, vou ter que ter novos policiais, vou ter que fazer concurso novo para a Polícia Civil. Estamos planejando, tudo depende do momento da economia brasileira"

IBGE: remuneração até R$ 4,2 mil com vagas para Fortaleza

O edital do concurso público para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) foi publicado nesta segunda-feira (8). Em Fortaleza, são seis vagas disponíveis: Ciências Contábeis (1), Ciências Sociais (1), Análise Socioeconômica (1), Gestão e Infraestrutura (1), Jornalismo (1) e Métodos Quantitativos(1).

As inscrições vão até 23 de julho. A remuneração mensal é de R$ 4.200 para jornada de trabalho de 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias.

TJ-CE: salário de R$ 5 mil e inscrições até agosto

O Tribunal de Justiça do Ceará também lançou edital, com oito vagas para contratação imediata. Podem concorrer candidatos que concluíram o ensino médio. As inscrições vão até o dia 20 de agosto. A taxa de inscrição é de R$ 58.

Há possibilidade para formação de cadastro de reserva para 320 candidatos. A remuneração inicial para as áreas judiciárias e administrativas é de R$ 3.903,43, mas há ainda previsão de auxílio GAM no valor de R$ 1.174,02, o que leva o salário até R$ 5.077,45

Câmara de Fortaleza: edital para 31 vagas ainda este mês

A Câmara Municipal de Fortaleza deve lançar ainda este mês o edital para contratação efetiva de 31 servidores públicos. Ficou definido que a banca organizadora do edital será a Fundação Carlos Chagas (FCC).