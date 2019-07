Concurso da Câmara de Fortaleza terá 31 vagas

A Câmara Municipal de Fortaleza deve lançar nos próximos dias o edital para contratação efetiva de 31 servidores públicos naquele que é o primeiro concurso da história do Legislativo da Capital cearense. Atualmente, a Casa possui cerca de 2 mil funcionários, a maioria em cargos comissionados.

O presidente da Câmara, Antônio Henrique (PDT), já autorizou a contratação da Fundação Carlos Chagas (FCC) para coordenar, organizar, planejar e executar o concurso público, incluindo a contratação de todo o pessoal responsável pela elaboração, impressão e aplicação de provas para provimento das 31 vagas para o quadro de servidores.

A contratação da FCC foi feita através de dispensa de licitação, visto a urgência para a realização do certame. O Ministério Público do Estado já havia orientado a Câmara a realizar o concurso público no prazo de três meses, em fevereiro passado.

No dia 11 de abril, Antônio Henrique se comprometeu lançar o edital em até 90 dias, prazo que termina na quinta-feira, 11 de julho.

O valor da contração da empresa para o concurso deve variar entre R$ 608 mil a R$ 1,5 milhão. Os recursos devem ser aplicados na contratação de todo o pessoal que dará apoio à realização das provas, fiscais e componentes da banca de avaliação das provas práticas.

Edital

De acordo com a chefia do gabinete da presidência da Câmara, o edital deve ser lançado ainda neste mês. No entanto, a data exata ainda não foi divulgada. Por questões da legislação do certame público, os valores e as vagas a serem preenchidas só serão anunciados com o lançamento do edital.