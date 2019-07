Polícias militar e civil: Camilo promete novos concursos ainda em 2019

O governador Camilo Santana (PT) prometeu que anunciará, ainda neste ano, novos concursos públicos: um para a Polícia Militar e outro para a Polícia Civil. A afirmação foi dada em entrevista ao Sistema Verdes Mares, nesta sexta-feira (5), e é uma nova sinalização, após a suspensão de concursos anunciada pelo Governo do Estado, no início do último mês de junho.

Vamos fazer novos concursos, que é importante, (da) Polícia Militar. Todo ano policiais militares vão para reserva, então preciso repor esses policiais, vou ter que ter novos policiais, vou ter que fazer concurso novo para a Polícia Civil. Estamos planejando, tudo depende do momento da economia brasileira"

No início deste ano, o governador já havia informado que o Estado deveria realizar novos concursos. Além da Polícia Militar e Polícia Civil, Camilo disse que um certame para a Perícia Forense do Estado (Pefoce) também estava em planejamento.

Enquanto isso outros concursos realizados no Estado aguardam convocação: Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará (Ematerce), Secretaria de Educação do Estado (Seduc) e Secretaria da Cultura (Secult).