Coronavírus: 13 hospitais do Ceará estão com 100% das UTIs ocupadas

A ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) cresce no Ceará durante a pandemia de Covid-19. Segundo a última atualização da plataforma IntegraSUS, gerida pela Secretaria de Saúde (Sesa), às 19h01 desta quinta-feira (21), 13 hospitais estão 100% ocupados para atendimentos mais graves.

As unidades totalizam 306 leitos, conforme dados disponibilizados pela Pasta. Uma das explicações para a baixa rotação de pacientes, além do alto contágio, é o tempo médio de internação dos infectados com a doença no Estado: quase oito dias.

Assim, a lista contempla hospitais distribuídos por três cidades. Fortaleza tem 11 unidades (Hospital Monte Klinikum, Hospital Geral de Fortaleza, HIAS Albert Sabin, Hospital de Messejana, Hospital Distrital Evandro Ayres de Moura Antônio Bezerra, Hospital Distrital Gonzaga Mota José Walter, Hospital e Maternidade Gastroclínica, Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara, Hospital Otoclínica, Hospital São Carlos e Hospital São José).

Os demais são distribuídos em dois municípios, ambos no Interior. Sobral, com a Santa Casa da Misericórdia, e Quixeramobim, através do Hospital Regional do Sertão Central.

Do dia 2 de abril até 19 de maio, houve um incremento de quase 500% na ocupação de leitos de UTI - segundo boletim epidemiológico semanal da Sesa, divulgado na quarta (20). Epicentro de contágio, a Capital tem 82,57% dos leitos preenchidos.

A taxa de ocupação no Ceará, segundo última atualização do IntegraSUS, é de 87,52% para UTIs e 84,94% em enfermarias. Os óbitos são 2.161, com 31.413 casos confirmados.

Hospitais monitorados pela Sesa com taxa de ocupação 100%

Fortaleza

Hospital Monte Klinikum | Leitos: 28

Hospital Geral de Fortaleza | Leitos: 77

HIAS Albert Sabin | Leitos: 08

Hospital de Messejana | Leitos: 71

Hospital Distrital Evandro Ayres de Moura Antônio Bezerra | Leitos: 10

Hospital Distrital Gonzaga Mota José Walter | Leitos: 02

Hospital e Maternidade Gastroclínica | Leitos: 10

Hospital Geral Dr. Waldemar Alcantara | Leitos: 12

Hospital Otoclínica | Leitos: 20

Hospital São Carlos | Leitos: 20

Hospital São José | Leitos: 08

Sobral

Santa Casa da Misericórdia | Leitos: 10

Quixeramobim