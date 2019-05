Concurso para técnico judiciário do TJCE será realizado pela Fundação Getúlio Vargas

O concurso público para o preenchimento de vagas de técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) será realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). A escolha da instituição foi anunciada nesta sexta-feira (17), mais de um mês após abertura do certame pelo presidente do TJCE, desembargador Washington Araújo.

De acordo com o TJCE, o edital, com o número de vagas, deve ser lançado até o fim do mês de junho, e as provas estão previstas ocorrer até o fim deste ano. Para participar, os interessados devem ter concluído o Ensino Médio.

O Tribunal informou que a FGV foi escolhida por ter apresentado a melhor proposta, ser mais experiente e ter mais condições para realizar o concurso. O TJCE disponibiliza duas áreas de atuação para técnicos judiciário, administrativa e jurídica. Os candidatos terão que escolher entre uma das duas quando se inscreverem.

Os candidatos que escolherem a área jurídica trabalharão em comarcadas do TJCE no Interior do Estado. Já os que optarem pela área administrativa, irão atuar na Capital.