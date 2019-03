Comerciantes do São Sebastião dão dicas para recarregar as baterias

A experiência de atender e alimentar o público “festeiro” durante todo o ano, em Fortaleza, é realidade para os comerciantes do Mercado São Sebastião (Centro). Neste Carnaval, eles oferecem dicas para “reenergizar” os foliões e avisam: “podem vim a partir das 4h30 (da manhã), que a gente abre”, informa Irene Semente (50), uma das donas dos restaurantes do mercado.

>Famílias curtem pratos típicos antes e durante a folia

Para dona Irene, a sugestão ideal “pra dar a energia” aos carnavalescos que estiverem pelo São Sebastião é o caldo de mocotó, a panelada, a buchada ou o carneiro (alimentos pesados para o estômago, mas ricos em proteínas).

A atendente Sandra Araújo (38) confirma a preferência dos clientes pela panelada e pelo caldo de mocotó. E ainda acrescenta “o sarrabulho, o tempero do cheiro verde, os caldos de carne também”.

Sandra observa que, além de recarregar as baterias no mercado, o folião tem a opção, durante o Carnaval, de usufruir do espaço em uma frequência mais tranquila, se comparada ao movimento habitual do local nos fins de semana em Fortaleza.

“Hoje tá é tranquilo. Tem domingo que a essa hora (9h) ninguém passa por aqui (pelo corredor dos restaurantes) direito”, lembra ela.