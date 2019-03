Famílias curtem pratos típicos antes e durante a folia 

A passagem pelo Mercado São Sebastião (Centro) já é um costume para muita gente que vira a noite na farra, em Fortaleza. A fim de curar a ressaca das festas no fim de semana, o público comparece ao mercado atrás de caldos, sopas e dos demais pratos para quem tem estômago forte. Na manhã deste domingo de Carnaval (3), a família da advogada Gabriela Fontenele (28) fez um movimento diferente e foi ao local tomar um café “reforçado” antes da folia.

Ao lado do marido André Ribeiro e da sogra Angela Ribeiro, Gabriela levava os filhos Anderson (7); Lívia e Heitor (gêmeos, de 3 anos) para o baile infantil no Passeio Público (Centro). Para os adultos, a mesa da família reunia carneiro, buchada e panelada “pra aguentar o pique da festa”. Aos pequenos, tapioca e cuscuz.

“A gente sempre vem (ao Centro) por causa (das atividades) do Sesc, mas hoje viemos pra tomar esse café”, conta Gabriela. Fantasiado como o Homem de Ferro, o filho mais velho, Anderson, vestia a roupa de outros carnavais. “Ave maria, essa fantasia já tem uns 10 anos (risos)”, brincou a vó.

“A gente sempre leva pro carnaval do Passeio, faz uns quatro ou cinco anos já, com o Anderson. Mas os gêmeos vão brincar pela primeira vez”, complementa a mãe.

Benfica

Já no Pólo de Carnaval do Benfica, na praça João Gentil, a policial Elisângela Feitosa (44), ao lado do filho Ezequiel (4), resolveu moderar na alimentação para acompanhar o baile das crianças. Levou água de casa e, aos cuidados do filhote, cuidou de comprar um suco com os vendedores ambulantes.

“Eu procuro só tomar água mesmo, até porque a gente não passa tanto tempo na festa. Meu pique não é muito grande (risos), então (durante o Carnaval) só faço a programação infantil”, destaca a policial.

Elisângela Feitosa e o filho, Ezequiel Rodrigo Gadelha Verônica Rodrigues e o filho João Lucas, fantasiados de super heróisRodrigo Gadelha A pequena Letícia Bezerra escolheu espetinho para acompanhar a festa no BenficaRodrigo Gadelha

Além dos líquidos, ela prefere não se arriscar e evitar uma indigestão. “Não me alimento de nada que eu não saiba a procedência”, acrescenta. Amiga de Elisângela, a professora Verônica Rodrigues (42) se despreocupava com a dieta e curtia um pratinho “típico” com vatapá, baião, farofa e creme de galinha.

Na mesma sintonia, a pequena Letícia Bezerra (6), fantasiada de coelha, comia um espetinho de carne e farofa com todo o gosto. “Ela pediu chocolate também, mas só dei o espeto”, ponderou sua mãe, Gardênia Bezerra (40).

Baile infantil

As festas nos polos carnavalescos da praça João Gentil (Benfica) e do Passeio Público se repetem na manhã de segunda (4) e de terça (5), a partir das 9h.