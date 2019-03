Chuva derruba muro no Jóquei Clube e provoca transtornos em outros bairros de Fortaleza

A chuva que cai sobre Fortaleza na manhã deste sábado (23), iniciada desde a madrugada, repete os episódios de transtorno conferidos em outros dias de precipitação. De acordo com dados da Fundação Cearense de Metereologia e Recursos Hídricos (Funceme), a Capital registra, até o momento, 74 milímetros. A maior chuva do ano foi registrada nesta manhã na cidade de Itarema, no Litoral Oeste do Estado, com 212 mm.

Em Fortaleza, na rua Professor Edgar de Arruda, no bairro Jóquei Clube, a força da água fez um muro cair e um telefone público ser arrastado pela correnteza.

Desde a madrugada deste sábado (23), Fortaleza registra forte chuva. A precipitação causou alagamentos em diversos pontos da cidade. No vídeo, veja a situação na Rua Professor Edgar de Arruda, no bairro Jóquei Clube #DiáriodoNordeste

(Vídeo: Você Repórter)

O muro caiu por volta das sete horas da manhã, quando o trecho da Rua Padre de Sá Leitão com a Rua Professor Edgar de Arruda estava completamente alagado. A água estava num nível de aproximadamente um metro e meio na parede. Com a passagem dos ônibus, a água ganhou força e derrubou o muro, que pertence à casa do senhor Valdenor Holanda Machado, comerciante.

Verdadeiro rio se formou em rua do bairro Jóquei Clube Foto: Vc Repórter

Telefone público arrastado pela correnteza no Jóquei Clube Foto: Vc Repórter

Na casa dele, funciona um frigorífico e o terreno do muro que caiu antes era usado como vacaria. O terreno tem cem metros de frente por 60 de fundo. "A água que causou o prejuízo vem lá de perto do hospital da mulher e cruza ruas como Luciano Queiroz, Tupi, Guarani, Brigadeiro Torres, Ribeiro Leitão Ernesto Pedro Santos, Lineu Machado até chegar na Padre Sá Leitão", detalha.

Outros pontos

Por sua vez, na esquina da Rua Paraíba com a Avenida José Bastos, no Demócrito Rocha, um verdadeiro rio se formou, com uma forte correnteza percorrendo toda a extensão da via.

Mais alagamentos nas ruas do bairro Demócrito Rocha #DiáriodoNordeste

(Crédito: Você Repórter)

A situação é semelhante em outros endereços do bairro, onde moradores gravaram um vídeo mostrando um carro sendo rebocado por populares para não ser levado pela correnteza. No mesmo local, um motoqueiro caiu quando ia fazer uma curva.

Diversos outros pontos da cidade também sofrem com a chuva. Uma das ruas do bairro Pici está totalmente alagada.

A chuva também causou transtornos no bairro Pici, em Fortaleza #DiáriodoNordeste

(Vídeo: VC Repórter)

Na Avenida José Bastos, um dos pontos recorrentes de alagamento na Capital, veículos transitam com dificuldade pela via desde as primeiras horas da manhã, resultando em trânsito lento.