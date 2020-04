Centec cancela processo seletivo para professores da rede pública estadual profissionalizante 

O Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec) cancelou o edital de seleção para cadastro de reserva para professores destinados ao ensino em escolas profissionalizantes, nesta terça-feira (7). Segundo a organização ligada ao Governo do Estado do Ceará, com a atual situação da pandemia do novo coronavírus, não seria possível realizar as etapas do processo.

Os candidatos que pagaram a taxa de inscrição no valor de R$ 60 vão receber um e-mail, no prazo de até 10 dias úteis, com informações sobre o reembolso.

A formação exigida para participar do processo seletivo era de profissionais de nível técnico ou graduado. O processo iria acontecer em duas etapas. A primeira, uma prova objetiva de caráter eliminatório. A segunda, a análise do currículo profissional de caráter classificatório.