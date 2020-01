Cearense é aprovado no SiSU para curso que não escolheu

Um dia após o Supremo Tribunal Federal (STF) liberar a lista de aprovados no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), a plataforma vem apresentando problemas de resultado. Em Fortaleza, o estudante Lucas Alexsander, 18, foi aprovado na chamada regular para uma opção que não escolheu. Mesmo tendo selecionado o curso de Engenharia de Computação, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), na primeira opção, e na Universidade Federal do Ceará (UFC), na segunda opção, ambos na Capital, o estudante foi selecionado para Engenharia de Aquicultura no campus do IFCE, em Aracati.

“Eu acompanhei todos os dias da seleção”, explica Lucas. Ele percebeu o desencontro no dia do resultado. “Quando eu vi, estava aprovado para Aracati, mas o IFCE de Fortaleza sempre foi minha primeira opção.” Durante o período seletivo, o estudante afirma que fez poucas modificações na escolha dos cursos. “Eu fiz alguns testes para ver a nota em outros cursos, mas somente na segunda opção e nunca na primeira.” relembra.

O estudante percebeu ao acessar o resultado. Ele não havia alterado as opções de curso durante o período de inscrições. Reprodução

Família busca solução

A servidora pública Adriana Hellen, mãe do estudante, explica que o erro afetou as chances do filho entrar no ensino superior. “Como ele foi aprovado na primeira opção, que não escolheu, não conseguiu ser selecionado para a segunda opção, na UFC, mesmo com nota suficiente”, relata.

A família busca a melhor forma para resolver o problema. “Já registramos reclamação. Estamos em contato com a escola em que ele estudou para saber como devemos prosseguir. Estávamos com esperança de resolver administrativamente, mas não temos tempo para esperar”, comenta Adriana.

O Sistema Verdes Mares entrou em contato com o Ministério da Educação, (MEC), órgão responsável pelo Sisu, e aguarda retorno.

Problemas com lista de espera

Durante a manhã desta quarta-feira (29), estudantes de todo o país encontraram dificuldades na inscrição do SiSU, desta vez relacionado à lista de espera. Candidatos que deixaram a segunda opção de curso em branco, não conseguiram indicar interesse na lista de espera da primeira opção. A hashtag #erronalistadeespera esteve entre os assuntos mais comentados no Twitter brasileiro, com mais de 7.000 postagens relacionadas ao assunto. O sistema voltou ao normal por volta das 12h.