Ceará tem 51 pessoas internadas com Covid-19 e 28 estão no Hospital Leonardo Da Vinci

O Estado do Ceará contabiliza 51 pessoas internadas com a doença causada pelo novo coronavírus, a Covid-19. Os dados são do último Boletim epidemióligo da Secretaria da Saúde (Sesa) e mostram que, dessetotal, 30 são atendidos em enfermarias e outras 21 em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). Só no Hospital Leonardo da Vinci, em funcionamento desde o dia 22 de março, são atendidos 28 pacientes diagnosticados com o novo coronavírus, até esta quarta-feira (1º).

O documento mostra a confirmação de 445 caso da doença no Ceará, além das 9 mortes já registradas no Estado. Assim, houve aumento de 30,3% dos internamentos em enfermarias, em comparação com o registro do dia anterior (31), quando eram 23 casos. Um paciente deixou a UTI neste período.

Os pacientes que estão no Hospital Leonardo da Vinci foram encaminhads por meio da Central de Regulação do Estado, pois a unidade não tem atendimento de emergência. A unidade de saúde foi solicitada pelo Governo do Estado e conta com 230 leitos, 30 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), apenas para os casos confirmados de infecção pela Covid-19.

Foram feitos 5.424 exames para a identificação da doença no Estado com a confirmação de 460 testes, mas houve duplicidade em 15 deles. Outros 3.049 exames não detectaram a presença do vírus e 1.915 testes ainda estão sendo analisados. Com o aumento das internações em decorrência da pandemia de coronavírus, medidas para o aumento de leitos de enfermarias e UTIs estão sendo adotadas.

Rede de atendimento

Foram destinados oito hospitais e seis Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) municipais para o atendimento de pacientes com o coronavírus, como consta no Plano de Contingenciamento da Prefeitura de Fortaleza. No plano de ações do Governo do Estado, quatro hospitais de referência em Fortaleza, Sobral, Quixeramobim e Juazeiro do Norte foram especializados para este tipo de atendimento.

Outros 150 leitos extras devem ficar prontos na Capital, neste fim de semana, como anunciou o governador Camilo Santana, na última terça-feira (31). Além dos anexos montados no Hospital Geral de Fortaleza (HGF), Hospital do Coração e César Cals, também haverá ampliação no Hospital Infantil Albert Sabin (HIAS).

Um hospital de campanha, em construção no Estádio Presidente Vargas, no bairro Benfica, terá capacidade de 204 leitos destinados aos pacientes com a Covid-19 deve ficar pronto no dia 20 de abril. A estrutura temporária foi anunciada pelo prefeito Roberto Cláudio.