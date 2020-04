Ceará registra 2.146 casos de Covid-19 nesta quarta; mortes se mantêm em 111

Subiu para 2.146 o número de casos registrados no Ceará em decorrência do novo coronavírus, de acordo com informações da plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde (Sesa), atualizada às 10h desta quarta-feira (15). Em relação ao total de casos divulgado às 20h30 desta terça-feira (14), o novo boletim atualizado hoje acrescenta 71 novos diagnósticos positivos da Covid-19 no Estado. A taxa de letalidade é de 5,17.

O número de municípios com registros da doença também avançou em relação à atualização anterior, passando de 62 para 64. Das 2.146 pessoas infectadas no Ceará, 1.845 estão em Fortaleza, onde a taxa de letalidade é de 4,66%.

O total de óbitos registrados no Estado se manteve em 111, sendo 86 em Fortaleza. Além da capital cearense, outros 16 municípios também já contabilizam mortes causadas pela doença: Aracati (1), Capistrano (1), Cariús (1) , Caucaia (2), Eusébio (3), Farias Brito (1), Horizonte (1), Iguatu (4), Itaitinga (1), Jaguaribe (2), Limoeiro do Norte (2), Maracanaú (1), Maranguape (2), Quixeramobim (1), Santa Quitéria (1) e Tianguá (1).

Ainda de acordo com a Secretaria da Saúde, o número de casos suspeitos é de 11.556, com 13.069 exames realizados. O Estado ultrapassou, nesta terça-feira (14), a marca de 2 mil infectados pelo novo coronavírus

> Coronavírus: Brasil registra mais de 200 novas mortes; total acumulado já passa de 1.500

Pacientes curados

Boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria da Saúde (Sesa), na noite da terça-feira (14), mostra que das 273 pessoas internadas por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causada pelo novo coronavírus, 39 - o que representa 14,3% - estão curadas. Outras 89 (32,6%) tiveram quadro evoluído para óbito e 145 (53,1%) permanecem hospitalizadas.

Mortes em casa

O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, afirmou, no início da noite da última terça-feira (14), que 15% dos óbitos por Covid-19 ocorridos na Capital foram de pessoas dentro de casa ou que procuraram o serviço de saúde já com parada cardiorrespiratória.

Patrulhamento nas ruas

A partir desta quarta, patrulhas da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) irão realizar patrulhamentos dentro dos bairros das comunidades da Capital a fim de conscientizar e indicar que moradores respeitem o distanciamento social e fiquem em casa. A medida tem como objetivo principal impedir a propagação do novo coronavírus em Fortaleza.

Ocupação dos leitos de UTI

O aumento de casos do novo coronavírus no Estado levou o Ceará a quase 90% de ocupação dos leitos de UTI, informou o titular da Secretaria da Saúde, Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho, o Dr. Cabeto, em coletiva de imprensa nesta terça-feira (14). Só em Fortaleza há 245 pessoas internadas por Covid-19.

Em todo o Ceará, são 120 internações em UTIs por causa da doença, informou o secretário. Novos 160 leitos foram implantados no Estado nas últimas três semanas, e a previsão é garantir 690 leitos de terapia intensiva extras, afirmou o secretário.