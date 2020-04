15% das mortes por Covid na Capital foram em casa ou por parada cardiorrespiratória, diz prefeito

O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, afirmou, no início da noite desta terça-feira (14), que 15% dos óbitos por Covid-19 ocorridos na Capital foram de pessoas dentro de casa ou que procuraram o serviço de saúde já com parada cardiorrespiratória.

Este é o número de morte por coronavírus apenas em Fortaleza, de acordo com Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa). A capital cearense registra 1794 casos da Covid-19.

A informação foi dada durante transmissão ao vivo pelas redes sociais, a qual também indicou o início dos patrulhamentos da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) nas ruas internas dos bairros da cidade.

De acordo com o prefeito, é importante que possíveis pacientes que apresentem problemas respiratórios e sintomas da infecção do novo coronavírus façam uma busca precoce pelo serviço médico pois a demora "pode ser um fator de prognóstico importante para um desfecho clínico".

Sintonia

A declaração de Roberto Cláudio está em sintonia com a do secretário da Saúde do Ceará, Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho, o Dr. Cabeto, durante entrevista ao Diário do Nordeste na segunda-feira (13).

Segundo Cabeto, "a maioria (dos casos de mortes residenciais) é (porque está) chegando muito tarde na UPA com insuficiência respiratória. Alguns chegando em Crateús, Quixeramobim com insuficiência respiratória. As pessoas estão com medo de ir para a consulta, de fazer exame médico, de se contaminar. É preciso lembrar que quando precisar, os hospitais estão aí para atender".

O prefeito de Fortaleza ainda fortaleceu a indicação para pessoas com mais de 60 anos e jovens e adultos com dispneia, caso haja qualquer sintoma de quadro gripal. "As UPAs estão com 40% a menos de demanda, então nós temos espaço. Tem que haver a busca precoce. Não pode deixar começar a ter falta de ar para procurar o serviço médico. O risco é muito aumentado de agravamento do paciente e até de óbito".

Busca ativa

O prefeito de Fortaleza ainda ressaltou que irá enviar agentes de saúde e de endemias vinculados à Secretaria Municipal da Saúde (SMS) para realizar busca ativa de possíveis pacientes em grupos de risco e com quadros gripais que apontem para a suspeita da Covid-19.

"Isso pode mudar a consciência dos familiares das próprias pessoas que estejam com sintomas na procura por serviços médicos", pontuou o prefeito, ao afirmar que a "tropa de agentes" estará com os devidos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para realizar suas atividades.