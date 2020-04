Ceará registra 162 mortes por Covid-19 e tem 2.955 pacientes com a doença

Após o registro de mais sete mortes na nova atualização da plataforma Integrasus, o Ceará contabiliza até 9h deste sábado (18), 162 óbitos e 2.955 pessoas com testagem positiva para o novo coronavírus. Fortaleza concetra o maior número de pessoas infectadas (2.474) e também de óbitos (124) em decorrência da Covid-19.

A última atualização da Secretaria da Saúde (Sesa) publicada às 17h desta sexta, trazia a informação de 2.747 casos da doença em 83 cidades e 155 óbitos, sendo 119 só em Fortaleza.

Situação na Capital

2.475 casos confirmados;

10.742 casos sob investigação;

124 óbitos;

Taxa de letalidade de 5 %

Hospital de campanha

As obras de construção do hospital de campanha do Estádio Presidente Vargas (PV), em Fortaleza, estão 85% concluídas nesta sexta-feira (17), de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). A unidade começou a ser construída no dia 23 de março e deve ser entregue até a próxima segunda (20), mas já a partir deste sábado (18) receberá os primeiros pacientes com Covid-19, de acordo com o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio.

Um bloco de enfermaria com 51 leitos será o primeiro a iniciar funcionamento, às 12h deste sábado. "Já há gente na fila da Central de Regulação aguardando por leitos de internação, são pacientes que estão eventualmente internados em UPA, Gonzaguinha ou Frotinha, que não são especializados para manejar pacientes com Covid. Então, serão transferidos ao longo do fim de semana para este hospital", afirmou o chefe do executivo municipal.