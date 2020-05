Ceará recebe mais 30 respiradores do Ministério da Saúde para equipar UTIs

Um novo lote de ventiladores pulmonares para montagem de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), destinados a pacientes com Covid-19, chegou neste sábado (2). O Ministério da Saúde enviou 30 aparelhos para o Governo do Ceará. Nas redes sociais, o governador Camilo Santana agredeceu os recursos do governo federal. Os aparelhos chegam em um momento crítico de vagas nas unidades hospitalares.

Neste sábado, segundo a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), a taxa de ocupação de leitos de UTI para Covid-19 nas unidades sob gestão da Sesa é 97% na região de Fortaleza e 90% no Estado. O primeiro final de semana de maio segue com aumento no número de pacientes diagnosticados com Covid-19 no Ceará. A plataforma IntegraSUS, da Sesa, atualizada às 14h17, aponta 8.231 casos confirmados da doença e 595 mortes registradas.





"Chegaram há pouco ao Ceará mais trinta respiradores enviados pelo Ministério da Saúde para equipar novas Unidades de Terapia Intensva (UTIs) para pacientes com Covid. Será uma importante ajuda para salvar vidas neste grave momento. Agradeço ao Governo Federal", publicou Camilo Santana em redes sociais.

O governador Camilo Santana, em coletiva presencial, na noite de sexta-feira (1º), deixou claro o alerta direcionado à população cearense. “A situação é grave, se continuar dessa forma como está acontecendo, a velocidade da propagação do vírus, nós não vamos ter capacidade no sistema público de saúde de atender toda população. Estamos chegando perto do limite, mesmo com o esforço diário, do Estado e da Prefeitura de Fortaleza, de ampliar leitos”, alertou ele, reforçando a necessidade de manutenção do isolamento social.





O prefeito Roberto Claudio também alertou para o crescimento dos casos. “Não haverá leitos suficientes se não houver isolamento efetivamente cumprido”, complementa.

Em 10 de abril, a Força Aérea Brasileira (FAB) trouxe 30 respiradores para auxiliar pacientes com Covid-19. A aeronave saiu de Guarulhos com cerca de 1,5 tonelada de equipamentos e pousou na área oeste do Aeroporto Internacional Pinto Martins. Após o pouso na capital cearense, a aeronave deve seguir para Macapá (AP) e Manaus (AM), que receberão outros 30 equipamentos.