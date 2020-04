Ceará alcança 6,9 mil casos confirmados de Covid-19 e 417 mortes por doença

Mais um dia do mês de abril com aumento dos registros de pacientes diagnosticados com Covid-19 no Ceará. O Estado já se aproxima da marca dos 7 mil casos da doença. Ao todo, o estado contabiliza 417 mortes, além de 6.985 casos de infecção pelo coronavírus, conforme a plataforma da Secretaria da Saúde (Sesa), o IntegraSUS, atualizada às 16h56 desta terça-feira (28).

A atualização do boletim anterior, às 15h46 desta terça-feira, registrava 415 mortes e 6.982 casos casos casos confirmados em 138 cidades.

Fortaleza continua a concentrar o maior número de casos, com 329 óbitos e 5.481 diagnósticos positivos para Covid-19. As cidades de Caucaia e Maracanaú, na Região Metropolitana, vêm em seguida com 274 e 148 casos confirmados, respectivamente.

No fim da tarde do domingo (26), a capital cearense registrava 4.991 diagnósticos positivos para a doença e, nesta segunda-feira, ultrapassou o patamar dos 5 mil.

A faixa etária que reúne a maior quantidade de óbitos no Ceará é de 80 anos ou mais, para ambos os gêneros.

Os casos estão distribuídos por 139 municípios cearenses. Ao todo, 23.428 pessoas já realizaram testes para a doença em todo o Estado.

Ocupação dos leitos

O Hospital de campanha do Estádio Presidente Vargas (PV), no bairro Benfica, registra até terça-feira (28) ocupação de 51% dos leitos, sendo 70% das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), como informa a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Até a quinta-feira (30) deve ser entregue o 4º bloco da unidade hospitalar com mais 51 vagas para atendimento.

Na unidade de saúde inaugurada no dia 18 de abril para receber exclusivamente pacientes com o novo coronavírus, estão disponíveis 153 leitos e 10 vagas de UTI. Até a manhã desta terça (28), 78 pacientes são acompanhados na unidade, sete em UTIs e cinco fazem uso de respiradores mecânicos. Três pacientes faleceram no Hospital devido à Covid-19.

Também com atendimento específico aos pacientes infectados pelo SARS-Cov-2, o Hospital Leonardo da Vinci, reativado no dia 22 de março, atende 135 pessoas - com taxa de ocupação de 86%, até esta terça-feira (28). No local, 80 pacientes estão em UTIs e 55 acompanhados na enfermaria, como registrado pela plataforma IntegraSUS da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa).

O Instituto Doutor José Frota conta com 50 vagas de UTIs e está com taxa de ocupação de 96%, o que corresponde à 48 pacientes. Na Sociedade de Assistência e Proteção à Infância (Sopai), com 60 leitos específicos para o público infantil, estão hospitalizadas 36 crianças - 60% da taxa máxima.

Maior acréscimo de mortes por dia

Somente neste domingo (26), o Ceará registrou 50 óbitos por Covid-19, somando 376 mortes causadas pela doença. Foi o maior acréscimo verificado em um único dia. O número de casos confirmados teve um aumento de 593 no dia, fazendo com que o Estado somasse 6.260 infectados em 134 dos 184 municípios, segundo dados da plataforma IntegraSUS.