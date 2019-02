Bloco Luxo da Aldeia abre a programação do último fim de semana de Pré-Carnaval em Fortaleza

A última sexta-feira de Pré-Carnaval em Fortaleza foi marcada pela alegria, irreverência e muita criatividade no figurino dos foliões que compareceram à Praça do Ferreira para prestigiar a apresentação do Bloco Luxo da Aldeia.

A despedida do Pré-Carnaval de Fortaleza conta com uma programação intensa. Espalhada por sete polos, a folia promete agitar fortalezenses e turistas a uma semana do Carnaval.

Personagens e suas fantasias ajudaram a fazer com que o enredo da folia estivesse presente nos quatro cantos da praça e em sintonia com a música das tradicionais marchinhas de carnaval cantatas pelos integrantes do bloco.

Um desses personagens é a estudante universitária Yasmin Azevedo, de 22 anos. Ela participa do Pré-carnaval de Fortaleza e já veio fantasiada em homenagem à personagem Sailor Moon, de um anime.

Estudante universitária Yasmin Azevedo com amigos Foto: Thiago Gadelha e Rômulo Costa

“A gente aproveita o carnaval pra vir com a roupa que a gente quiser”, comemora. Ela decidiu vir depois de um convite da chefe, Rachel Carneiro, 40. “A gente teve um pré-carnaval na empresa e todo mundo estava fantasiado. Decidimos aproveitar as fantasias nessa festa”, afirma.

Já a fantasia da artista Frida Popp, 23, é uma homenagem ao navio Mara Hope, que permanece encalhado no mar da Praia de Iracema. Ela conta que um amigo idealizou a fantasia, que usou em outros carnavais. “É uma reciclagem para falar desse navio que é simbólico para mim e para a cidade”, diz.

Fantasia da artista Frida Popp Foto: Thiago Gadelha

Em outro canto da praça foi possível encontrar um grupo de amigas que acompanha o bloco Luxo da Aldeia desde as primeiras apresentações, ainda no Benfica. Elas se conhecem desde a faculdade e, durante os shows, agregaram outras pessoas que sempre se organizam para ir fantasiadas.

Amigas vieram com as cores da bandeira LGBT, que fala sobre o orgulho da diversidade sexual Foto: Thiago Gadelha e Rômulo Costa

“A gente vem todas as sextas-feiras com uma fantasia diferente. É uma tradição desde o começo do Luxo que a gente mantem. No carnaval, a gente repete”, diz Jessica Soares, 34. Dessa vez, a roupa, com as cores da bandeira LGBT, fala sobre o orgulho à diversidade sexual. “Não precisa ser LGBT para defender a causa. A gente quer respeito à diversidade”, disse a socióloga Priscila Martins, 33.