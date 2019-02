Confira programação do último fim de semana de Pré-Carnaval em Fortaleza

O Feriado de Carnaval ainda não chegou, mas a alegria e o ritmo de festa seguem pelo quarto fim de semana seguido na capital cearense.

Os roteiros são parecidos com os dos fins de semanas anteriores de Pré-Carnaval, mas não menos ricos em opções para todo tipo de folião. O Aterro da Praia de Iracema, o Polo dos Queijos e o bairro Benfica continuam como alguns dos principais pontos para curtir o Pré.

No sábado (23), As Travestidas são uma das várias opções de folia. Elas se apresentam no Largo dos Tremembés, onde também acontece o show do grupo Selvagens À Procura de Lei com o Bloco Camaleões do Vila, no dia seguinte (24).

Presença garantida nos blocos carnavalescos da Cidade, a banda Os Alfazemas garante a festa na Praça João Gentil, no bairro Benfica, dia 23. Veja:

Fim de semana de 22 a 24

Sexta-feira (22/02)

Praça do Ferreira - Bloco Luxo da Aldeia, das 18h às 22h (Rua Floriano Peixoto, Centro). Gratuito.

Mercado dos Pinhões - Banda A Vibe / Gheto Roots, das 18h às 22h (Praça Visconde de Pelotas, S/N, Centro). Gratuito.

Praça João Gentil - Benfica - DJ Michel de Castro / Yane Caracas / Maracatu Solar, das 18h às 22h (Avenida 13 de Maio, s/n). Gratuito.

Sábado (23/02)

Praça do Ferreira - Bloco Concentra Mas Não Sai, das 18h às 22h (Rua Floriano Peixoto, Centro). Gratuito.

Mercado dos Pinhões - Tertúlia Black / Bloco Geração Coca Cola, das 18h às 22h (Praça Visconde de Pelotas, S/N, Centro). Gratuito.

Praça João Gentil - Benfica - Roberta Fiúza / Os Alfazemas (Avenida 13 de Maio, s/n). A partir das 18h até as 22h. Gratuito.

Mocinha - Bloco Num Ispaia Sinão Ienche (Rua Padre Climério, 140, Meireles), das 18h às 22h. Gratuito.

Aterro da Praia de Iracema - Afoxé Oxum Odolá / Bloco Unidos da Cachorra / Bloco Bonde Batuque / Bloco Camaleões do Vila / Bloco Cheiro / Bloco Baqueta / Luxo da Aldeia, das 18h às 22h.

Teatro São José - Baile de Máscaras (Rua Rufino de Alencar, 299-327 - Centro)

Largo dos Tremembés - Nick Sol / Bloco das Travestidas, das 18h às 22h. (Rua dos Tabajaras, 451- Praia de Iracema / ao lado do Estoril). Gratuito.

Domingo (24/02)

Polo dos Queijos - Sambadelas / Renato Black, das 10h às 15h (Rua General Bezerril, 151, Centro). Gratuito.

Largo dos Tremembés - Selvagens À Procura de Lei convida Bloco Camaleões do Vila, das 17h às 21h (Rua dos Tabajaras, 451- Praia de Iracema / ao lado do Estoril). Gratuito

Passeio Público - Banda Aquarela, das 9h às 12h. (Praça dos Mártires, Centro da Cidade). Gratuito.

Mercado da Aerolândia - Banda Pacote de Biscoito / Renato Black e Banda, das 17h às 20h (BR-116, 5823, Alto da Balança). Gratuito.

Teatro São José - Festa estilo Baile de Máscaras (Rua Rufino de Alencar, 299-327 - Centro)