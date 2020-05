Blitz educativa sobre lockdown deixa trânsito congestionado na Avenida Aguanambi

A poucas horas do início do decreto de isolamento rígido contra a Covid-19 em Fortaleza, motoristas que passaram pela Avenida Aguanambi, no bairro de Fátima na noite desta quinta-feira (7) se depararam com um grande congestionamento durante uma blitz educativa realizada pelos órgãos de segurança municipal e estadual.

O trânsito nas três faixas da avenida ficou lento e, em certos momentos, completamente parado. Os veículos foram abordados pelos agentes para que fossem repassadas orientações sobre o funcionamento das barreiras de fiscalização e sobre as restrições de circulação de automóveis e pessoas pelos próximos 15 dias na capital cearense. Os condutores que seguiam no sentido Praia/Sertão foram os que mais sentiram os efeitos da lentidão, que teve início por volta das 18h30 desta quinta-feira (7).

O coronel da Polícia Militar Alexandre Ávila, explicou que só poderão sair de casa de amanhã até o dia 20 de maio as pessoas que necessitem de algum serviço essencial como um atendimento médico, ou precise se deslocar para trabalhar, além de outras situações que constam nas excessões do decreto de isolamento social que também prevê detenção em caso de descumprimento. "Aqueles que não obedecerem às orientações serão conduzidos para a delegacia bem como aqueles que oferecerem resistência à prisão, explicou.

Ceará tem mais de 900 mortes por Covid-19

Em constante ascensão, o novo coronavírus Sars-CoV-2 já provocou a morte de 903 pessoas no Ceará, além de registrar 13.888 contaminações. O saldo consta no boletim epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), atualizado às 18h11 desta quinta-feira (7).



O balanço do dia anterior da plataforma IntegraSUS, computava 12.310 casos e 849 óbitos. Dessa forma, no intervalo de 24 horas, o Estado registrou mais 1.578 diagnósticos para Covid-19 e 54 mortes.





A cidade com maior circulação viral da doença pandêmica é Fortaleza, que é responsável por 9.692 testes positivos e 696 óbitos. Por causa do número acentuado, a Prefeitura impôs regras mais restritivas, que passam a valer a partir desta sexta-feira (8).





Ainda de acordo com a Sesa, o número de municípios afetados subiu para 167. A Pasta investiga 29.319 casos e já realizou 37.115 exames de testagem. A taxa de letalidade da Covid-19 caiu para 6,5%.