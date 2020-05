Ceará ultrapassa 900 óbitos por Covid-19; casos estão em 13.888

Em constante ascensão, o novo coronavírus Sars-CoV-2 já provocou a morte de 903 pessoas no Ceará, além de registrar 13.888 contaminações. O saldo consta no boletim epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), atualizado às 18h11 desta quinta-feira (7).



O balanço do dia anterior da plataforma IntegraSUS, computava 12.310 casos e 849 óbitos. Dessa forma, no intervalo de 24 horas, o Estado registrou mais 1.578 diagnósticos para Covid-19 e 54 mortes.





A cidade com maior circulação viral da doença pandêmica é Fortaleza, que é responsável por 9.692 testes positivos e 696 óbitos. Por causa do número acentuado, a Prefeitura impôs regras mais restritivas , que passam a valer a partir desta sexta-feira (8).Ainda de acordo com a Sesa, o número de municípios afetados subiu para 167. A Pasta investiga 29.319 casos e já realizou 37.115 exames de testagem. A taxa de letalidade da Covid-19 caiu para 6,5%.