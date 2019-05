Avenida da Universidade é bloqueada por duas horas em protesto contra cortes para a educação

Estudantes de universidades federais bloquearam por duas horas a Avenida da Universidade, no Bairro Benfica, para protestar contra os cortes para a educação anunciados pelo governo. Os estudantes começaram a manifestação por volta das 5h desta quarta-feira (15), com faixas e cartazes em "defesa da Universidade Pública Federal". Os estudantes encerraram o protesto por volta das 7h. Os jovens informaram que vão seguir em veículos diferentes para a manifestação da Praça da Bandeira, localizada no Centro, que está prevista para acontecer às 8h.

> Em dia de protestos, titular do MEC vai explicar corte no orçamento

> Governo nega suspensão de cortes na Educação às vésperas de mobilizações pelo país

Os jovens usaram cadeiras escolares e espalharam na via para evitar que algum veículo consiga trafegar. Não há informações de quantos estudantes participam do protesto que está acontecendo de forma pacífica.

Uma equipe da Autarquia Municipal de Trânsito foi chamada para orientar o trânsito no local. Os motoristas que normalmente seguem pela Avenida da Universidade em direção ao Centro precisam entrar à esquerda na Avenida 13 de Maio e em seguida entrar na primeira à direita na Avenida Carapinima.

De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus), os veículos de trânsporte público estão fazendo o desvio no trânsito devido o protesto.Ao todo passam pelo local 24 linhas de ônibus de Fortaleza e 13 linhas da região metropolitana.