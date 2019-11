Av. Duque de Caxias passa a ter sentido único a partir desta terça-feira (5)

A Avenida Duque de Caxias passa a operar somente no sentido Aldeota/Centro a partir desta terça-feira (5). A intervenção faz parte da implantação do primeiro trinário de Fortaleza. A via sofrerá mudança entre as ruas Nogueira Acioli e Padre Ibiapina.

O novo trinário também contará com mudanças nas ruas Clarindo de Queiroz e Meton de Alencar, que vão escoar o trânsito no sentido Centro/Aldeota.

Um novo limite de velocidade também será estabelecido na Duque de Caxias. O máximo permitido aos veículos será de 50 km/h, tendo em vista o alto número de acidentes na via nos últimos dez anos, um total de 2.560, sendo 209 atropelamentos.