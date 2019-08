Av. Duque de Caxias terá sentido Aldeota-Centro; entenda novo trinário do Centro de Fortaleza

As obras do primeiro trinário de Fortaleza começaram nesta quinta-feira (22) e abrangem a Avenida Duque de Caxias e as ruas Meton de Alencar e Clarindo de Queiroz, no Centro, de acordo com informações da prefeitura divulgadas na tarde desta quinta-feira. A Duque de Caxias terá sentido Aldeota-Centro, enquanto a Meton de Alencar, que mantém o mesmo sentido (Centro-Aldeota), e a Clarindo de Queiroz (Centro-Aldeota) vão ser rotas de contrafluxo para os motoristas.

Além do trinário, outras intervenções estão previstas como reordenamento dos estacionamentos, requalificação da iluminação e dos pontos de parada, recuperação asfáltica e de calçadas, lixeira subterrânea.

O objetivo da intervenção no local - por onde passam 300 mil usuários de transporte público - é melhorar a circulação de ônibus na Avenida Duque de Caxias e na Rua Meton de Alencar. Espera-se também que o tempo de viagem dos usuários reduza e os índices de engarrafamento diminuam.

De acordo com Roberto Cláudio os estudos mostraram uma demanda muito grande de pessoas na região e a necessidade das mudanças no local."Cerca de 180 mil pessoas passam pela Avenida Duque de Caxias todos os dias, isso mostra a importância estratégica dela para o Centro da cidade. Uma das ideias principais desse projeto é aumentar a demanda por transporte público no local e qualificar essa demanda, dando conforto, qualidade aos passageiros", explica.

Confira as mudanças nas ruas do Centro com o novo trinário