AMC emite alertas para motoristas evitarem vias engarrafadas devido a protesto

O protesto contra a Reforma da Previdência, que acontece em Fortaleza nesta sexta-feira (22), tem gerado longo engarrafamendo em vias do entorno do Dionísio Torres. A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) emitiu alertas, por meio de aplicativo, para os motoristas evitarem trafegar pelas vias que estão no entorno da Avenida Desembargador Moreira.

Manifestantes marcham em ato contra a Reforma da Previdência

A Avenida Desembargador Moreira apresentou trânsito lento entre a Praça da Imprensa e a Praça Portugal, onde os manifestantes ainda se concentram e já começam a se dispersar.

As avenidas Santos Dumont e Barão de Studart também seguem com trânsito lento, enquanto os manifestantes marcham em direção à Praça Portugal.

O presidente da Central de Trabalhadores do Brasil (CTB), Luciano Pamplona reuniu cerca de 30 mil pessoas na concentração, na Praça Portugal. Ele lembrou que ainda hoje tem audiência pública na Assembleia Legislaiva para discutir. Ele prevê novos atos no dia 1° de Maio e se mobilizam para uma possível greve geral, caso não haja mudanças no projeto da Reforma