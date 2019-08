Alunos voltam a bloquear acessos da Reitoria da UFC em protesto contra novo reitor

Estudantes da Universidade Federal do Ceará (UFC) voltaram a bloquear os acessos de veículos à reitoria na manhã desta segunda-feira (26), em protesto contra a escolha do novo reitor da instituição, nomeado pelo Presidente Jair Bolsonaro. A entrada e saída do local só são permitidas com a identificação dos motoristas.

O cenário desta segunda-feira é semelhante ao do ato da última sexta-feira (23), no qual os estudantes cantaram os dizeres "fora interventor e o ministro ditador" e tocam instrumentos musicais.

De acordo com um dos estudantes, o objetivo é continuar os atos até que eles se encontrem com o professor Cândido Albuquerque. Os alunos afirmam querer "dialogar" com o novo reitor. Segundo eles, há no local seguranças à paisana que filmam e fazem fotos das pessoas que estão se manifestando. O presidente da Associação dos Docentes da Universidade Federal do Ceará (Adufc) disse ter chamado um representante dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogado do Brasil (OAB).

Ainda segundo os alunos, os professores foram convidados para ministrarem aulas todos os dias na reitoria, enquanto durarem os atos.

Procurada, a assessoria da UFC ainda não se manifestou sobre o protesto.

Nomeação

A nomeação de Albuquerque aconteceu na última segunda-feira (19), quando foi publicada no Diário Oficial da União (DOU). Ele é alvo de críticas por ter sido escolhido reitor da universidade pelo presidente Jair Bolsonaro apesar de ter sido o candidato da lista tríplice que recebeu menos votos da comunidade acadêmica.

O professor Custódio Luís Silva de Almeida, o mais votado na consulta pública, lamentou “profundamente” a decisão do presidente Jair Bolsonaro de nomear o advogado e professor Cândido Albuquerque.