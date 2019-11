Debate sobre drogas e serviços no Dia "D" do Movimento Vidas

Palestras e atividades para transformar caminhos e mudar vidas chegam neste sábado (9) ao Bairro Ellery, em Fortaleza, no Dia "D" do Movimento Vidas, que busca afastar jovens do consumo de drogas lícitas e ilícitas. As ações serão realizadas pela manhã, na Praça Manoel Dias Macedo, a partir das 9h. O projeto é realizado pelo Sistema Verdes Mares (SVM), em parceria com a Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) e a Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE).

O Dia "D" é o encerramento do trabalho realizado durante a semana. Desde quarta-feira (6), são ofertadas oficinas de artes plásticas, grafite e DJ em escolas, instituições públicas, igrejas e organizações sociais da Capital. "No sábado, eles vão mostrar o que aprenderam, vão exibir o que produziram durante as oficinas. Além disso, talentos da comunidade estarão presentes para apresentação de música ou dança", ressalta Fábio Paz, articulador do projeto.

Crianças e adolescentes de diferentes bairros de Fortaleza recebem personalidades com trajetórias de sucesso. Amanhã, os convidados são os cantores Luan Andrade e Mel Rios, vocalistas da banda A Loba, que participam de uma roda de conversa.

Segundo Fábio, o objetivo é inspirar os jovens com a trajetória de sucesso. "Buscamos trazer uma história de vida. As personalidades chamadas não tiveram envolvimento com as substâncias, embora tenham recebido ofertas. Crianças e adolescentes devem se conhecer e não ceder às drogas. Que percebam que há outra possibilidade".

No último dia "D", em 26 de outubro, os moradores do Conjunto Esperança receberam o ex-jogador de futebol e ex-técnico da Seleção Brasileira, Dunga. "Cada convidado tem uma área de atuação diferente. O primeiro era do esporte. Os meninos da banda A Loba estão relacionados com a arte. Cada semana, um perfil diferente, mas antenado com os jovens. No terceiro sábado, vamos receber um influenciador digital", completa.

Serviços

O dia "D" do Movimento Vidas também oferta serviços à comunidade, como corte de cabelo, emissão do passe livre do idoso, teste de glicemia, hepatite B, C e sífilis, orientação nutricional e psicologia. Foram selecionados dez bairros por um sorteio, levando em consideração o grau de vulnerabilidade da região, a partir dos dados de violência e o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Além das ações sociais, o projeto ofereceu cursos de capacitação à distância de 40 horas/aula, certificados pela Universidade Estadual do Ceará (Uece), para agentes sociais que desejam atuar em escolas e comunidades. As vagas foram todas preenchidas.

Ao todo, serão cinco bairros beneficiados até o fim do ano, desde o lançamento do Movimento Vidas, no dia 21 de outubro, com o Seminário de Formação de Multiplicadores, no Teatro São José.

Novas ideias

No início das oficinas ofertadas pelo projeto, há um momento orientado por uma pessoa ligada à arte, que estimula os jovens na exposição de ideias para o desenvolvimento de crianças e adolescentes. "Vamos juntar essas propostas e elaborar algum material legislativo, discuti-lo. Produzir um projeto de lei, pensar como a Cidade pode ajudar esses jovens a ter um potencial maior", destaca Fábio.