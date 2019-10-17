Encerramento deste sábado ocorreu no bairro Vila União. Projeto passou por cinco bairros da capital
Ações integram programação que oferta atividades em comunidades vulneráveis da Capital; projeto é do Sistema Verdes Mares, em parceria com a Câmara Municipal de Fortaleza e a Assembleia Legislativa do Ceará
O projeto oferece diversas ações para afastar os jovens das drogas, como oficinas de grafite e DJ, palestras, além de serviços para a comunidade. No sábado, será a vez da Aerolândia receber o dia ‘D’ do Movimento
Realizado pelo Sistema Verdes Mares, o Movimento Vidas contou com a realização de oficinas e palestras, além de oferecer diversos serviços à população
Projeto do Sistema Verdes Mares, em parceria com Câmara Municipal de Fortaleza e Assembleia Legislativa do Ceará, chega ao Bairro Ellery neste sábado (9), com atividades e roda de conversa sobre prevenção às drogas
Outros quatro encontros devem ser realizados até o fim do ano, em Fortaleza. O objetivo é mostrar bons exemplos de vida em diferentes áreas de trabalho. Oficinas de DJ e grafitagem são ofertadas para os participantes do evento
Evento é promovido pela Câmara Municipal de Fortaleza, Assembleia Legislativa do Ceará e Sistema Verdes Mares (SVM)
Iniciativa conjunta do SVM com a Câmara e a Assembleia oferece cursos de capacitação, certificados pela Uece, para habilitar agentes comunitários e multiplicadores a realizarem um trabalho de prevenção nos bairros da Capital