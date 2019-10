Opinião: Movimento Vidas incentiva debate contra drogas em Fortaleza

Vivi minha adolescência na periferia de Fortaleza e cresci ouvindo histórias de mães desesperadas com seus filhos nas drogas. Anos mais tarde, trabalhei no Desafio Jovem, cuja finalidade é a prevenção, recuperação e reinserção social de dependentes químicos.

Esse trabalho me marcou tanto, que trouxe essa preocupação para a Câmara desde o primeiro mandato e sonhava em fazer algo que realmente chamasse atenção da cidade para o tema.

O consumo de drogas lícitas e ilícitas é um dos maiores desafios da contemporaneidade. Segundo a Política Nacional sobre Drogas, entre 2000 e 2015, houve um crescimento de 60% no número de mortes causadas diretamente pelo uso dessas substâncias, sendo este apenas uma das consequências do problema.

Tal condição extrapola as questões individuais e se constitui como um grave problema de saúde pública, que preocupa nações do mundo inteiro, pois afeta valores culturais, sociais, econômicos e políticos. Principalmente, as famílias, que são repetidamente afetadas, direta ou indiretamente. Apesar das diferentes abordagens, de iniciativas públicas e privadas, é consenso que as respostas passam necessariamente pela mobilização da opinião pública. Neste sentido, campanhas como esta que iniciamos ontem - o "Movimento Vidas" -, incentiva o debate, alerta nas famílias e provoca uma reflexão nos jovens.

O projeto faz jus aos esforços empreendidos por ambos os Poderes Legislativo (Assembleia e Câmara) almejando a reunião de Governos, entidades, sociedade civil e cidadãos para sensibilização e conscientização sobre a prevenção ao uso de álcool e drogas. Nossa estratégia consiste na ampliação dos horizontes, das crianças e adolescentes, mostrando a eles que existem sim, caminhos alternativos, viáveis e ao alcance de todos para a percepção de modos de vida saudáveis que não carecem do uso de drogas.

Antônio Henrique

Presidente da Câmara Municipal de Fortaleza