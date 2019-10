Projeto capacita agentes sociais para atuar no combate às drogas 

Prevenir para transformar, e não precisar remediar. É dessa forma que o Movimento Vidas, realizado pelo Sistema Verdes Mares (SVM) em parceria com a Câmara Municipal de Fortaleza e com a Assembleia Legislativa do Ceará, pretende conscientizar jovens da Capital sobre os riscos das drogas.

Lançado, ontem, no Teatro São José, o projeto oferecerá cursos de capacitação a distância, certificados pela Universidade Estadual do Ceará (Uece), para agentes sociais que desejam atuar em escolas e comunidades. O objetivo? Habilitar multiplicadores a realizar trabalhos de prevenção com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social para que não vejam nas drogas uma saída a realidades tão desiguais.

Além disso, o projeto promoverá ações, como oficinas de grafite, de DJ, artes plásticas e rodas de conversa, semanalmente, em bairros da Capital. Na manhã do próximo sábado (26), o Movimento Vidas já estará no Polo de Lazer do Conjunto Esperança.

O lançamento reuniu o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), os presidentes da Assembleia, José Sarto (PDT), e da Câmara, Antônio Henrique (PDT), além de outros parlamentares. O reitor da Uece, Jackson Sampaio, e o poeta Bráulio Bessa foram os palestrantes do evento.

Poeta Bráulio Bessa, um dos palestrantes de ontem, abordou a poesia no combate às drogas Foto: Kid Júnior

Para o gerente de Comercialização do Sistema Verdes Mares, Rafael Rodrigues, a prevenção é a melhor forma de combater as drogas, por levar informação. “A droga é um mal silencioso que atinge várias famílias da nossa sociedade. Nós temos consciência de que é preciso estarmos unidos ao poder público para desenvolver ações que tragam resultados”, destacou, salientando que a iniciativa partiu de uma provocação do presidente da Câmara, Antônio Henrique.

Mobilização

Para o parlamentar, o projeto é uma oportunidade para evitar a perda de mais jovens para as drogas, “porque muitos entram e não conseguem mais sair”.

A visão do vereador é compartilhada por Roberto Cláudio e José Sarto. Os dois concordam que o poder público sempre terá parcela de atuação no enfrentamento ao problema, mas que projetos como o Movimento Vidas contribuem para a mobilização da sociedade.

“É nosso papel oferecer creche, escola, lazer, qualificação para dar alternativas. E quando o problema já existe, oferecer assistência. Mas a prevenção, como o projeto propõe, é muito importante, porque mobiliza a sociedade, faz pais dialogarem com os filhos”, enfatizou Roberto Cláudio.

O reitor da Uece, Jackson Sampaio, ministrou palestra sobre a utilização problemática das drogas, ajudando os multiplicadores do Movimento Vidas a entenderem como uma pessoa pode se tornar um dependente químico. O evento foi encerrado com a fala do poeta Bráulio Bessa, que detalhou como o seu trabalho tem ajudado a mudar a vida de jovens da periferia da Capital, que declamam poesias em ônibus urbanos numa tentativa de se afastar da violência.