Conjunto Esperança recebe ‘Movimento Vidas’ e ex-jogador Dunga

Um caminho longe da criminalidade e projetado em boas oportunidades. Crianças e adolescentes de diferentes bairros de Fortaleza estão tendo a oportunidade de conhecer trajetórias de sucesso, por meio do Movimento Vidas. Os moradores do Conjunto Esperança receberam, na manhã de ontem, o ex-jogador de futebol e ex-técnico da Seleção Brasileira, Dunga.

O projeto tem o objetivo de apresentar histórias de vida vencedoras, que possam inspirar novos caminhos para a juventude, sem passar pelo uso de álcool e de outras drogas. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Câmara Municipal de Fortaleza e a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, com realização do Sistema Verdes Mares (SVM).

Washington Batista, de 42 anos, foi apresentado às drogas aos 11 anos e continuou a usar até os 19. Na época, ele já realizava pichações. As quedas de muros e de prédios serviram de aprendizado para aquele jovem. Criado e nascido na Comunidade das Quadras, no bairro Aldeota, hoje ele é instrutor da oficina de grafitagem do projeto ‘Movimento Vidas’.

O grafiteiro conta que sente, no olhar dos adolescentes, a vontade de aprender, mas que os mesmos não sabem como se profissionalizar em uma área. “Vejo jovens com vontade de trabalhar. Hoje, tenho meu espaço para produção de grandes maquetes e arte em geral. Se você não tem oportunidade, você é levado para o mau caminho mesmo. Esse projeto pode salvar muita gente”, destaca.

Convidado

No Polo de Lazer do Conjunto Esperança, Dunga conversou com os participantes do projeto. “Temos que preparar essa juventude para ficar na escola. Saber ouvir pai e mãe. A juventude está se perdendo muito com a internet. O básico, como ‘bom dia’, está sendo esquecido. Os jovens têm que entender a importância de pessoas como o professor e também o papel da família. Essa ação dos poderes legislativos cria esse ambiente favorável para oportunidades. Muitos projetos são voltados apenas para um nicho. Aqui, pais e filhos participam de forma igual”, destacou o ex-jogador, tetracampeão do Mundo pela Seleção em 1994.

Ao todo, cinco encontros serão realizados em Fortaleza, até o fim deste ano. Com programação aos sábados, o evento encerra as ações de mobilização promovidas pelo projeto com rodas de conversa e oficinas de DJ e grafitagem – realizadas em escolas, igrejas e equipamentos públicos.

Atividades

Durante toda a manhã de ontem, o evento ofereceu uma série de serviços à população, como corte de cabelo, emissão de passe livre do idoso e atendimento médico. A roda de conversa foi comandada pelo apresentador Dan Viana, do programa ‘Se Liga’, da TV Verdes Mares. No local, convidados compartilharam trajetórias bem-sucedidas em áreas como educação, esporte, cultura e empreendedorismo.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Antônio Henrique, afirmou que o projeto foi criado para ofertar novas oportunidades aos jovens. “Esse projeto nasceu com o objetivo de aproximar os poderes legislativos da população. O que fazer para vereadores e deputados estarem mais perto do povo? Essa ação responde isso. A ideia é que os jovens possam conhecer caminhos longe das drogas lícitas e ilícitas”, explicou.

O Movimento Vidas foi lançado no último dia 21 de outubro, durante o Seminário de Formação de Multiplicadores, realizado no Teatro São José. O evento contou com palestras de Jackson Sampaio, professor titular em Saúde Pública e reitor da Universidade Estadual do Ceará (Uece); e do poeta Bráulio Bessa. Além das ações nos bairros da Capital, o projeto prevê um curso de capacitação na modalidade de Ensino a Distância (EAD) voltado para formação de agentes sociais e multiplicadores.