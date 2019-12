Dia 'D' de combate às drogas do Movimento Vidas chega ao Pici

Para muitos adolescentes e jovens, sucumbir ao vício em álcool e outras drogas lícitas e ilícitas pode ser um caminho tortuoso - e sem volta. Quando o assunto é a periferia de Fortaleza, o problema se agrava. Com o intuito de proporcionar o debate sobre prevenção, além de ofertar oficinas e serviços gratuitos à população dessas áreas da cidade, o Movimento Vidas avança para mais um bairro da capital cearense: no próximo sábado (7), das 9h às 12h, o destino é o bairro Planalto Pici, na Regional III, ao lado da Areninha.

Serão ofertados serviços de cidadania (como atendimento jurídico, corte de cabelo e atividades lúdicas sobre a popularização da ciência e da tecnologia); de saúde (como rastreamento da hipertensão arterial, exame de glicemia capilar, teste rápido de hepatite B, C e sífilis, testes de memória e ansiedade e avaliação postural), além de atendimento psicológico e orientações sobre alimentação saudável.

Um dos pontos altos da programação acontece na Tenda do Dia D, que receberá apresentações musicais, de dança e um bate-papo com o jornalista Almir Gadelha, repórter da TV Verdes Mares. A escolha é um reforço à ideia do Movimento Vidas de investir na informação e na formação de multiplicadores para conscientizar crianças, adolescentes, jovens e adultos sobre a problemática do vício em álcool e drogas.

Ações

O Dia D do Movimento Vidas é, na verdade, um fechamento das atividades que ocorrem durante a semana em instituições públicas, igrejas e organizações sociais de Fortaleza. Durante a primeira semana de dezembro, foram realizadas oficinas de grafite em um condomínio e nas escolas municipais Adroaldo Teixeira Castelo e José Bonifácio, ambas no bairro Pici, na Capital. Já nesta sexta-feira (6), mais duas instituições de ensino públicas recebem oficinas de DJ: a Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Senador Fernandes Távora, às 7h30, e a Escola Municipal José Batista de Oliveira, às 13h30.

Para receber o Movimento Vidas, foram selecionados dez bairros, considerando o grau de vulnerabilidade social da região, a partir dos dados de violência e do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). O projeto ofereceu cursos de capacitação à distância de 40 horas/aula e certificados pela Universidade Estadual do Ceará (Uece) para agentes sociais que desejam atuar em escolas e comunidades. As vagas foram todas preenchidas.

Ao todo, serão cinco bairros beneficiados até o fim do ano, desde o lançamento do Movimento Vidas, no dia 21 de outubro, com o Seminário de Formação de Multiplicadores, no Teatro São José. As ações já passaram por bairros como Conjunto Esperança, Bairro Ellery e Aerolândia, mostrando, principalmente, histórias de personalidades locais com trajetórias de sucesso - e longe das drogas.

O produtor de Eventos do Sistema Verdes Mares, Júlio César Costa, destaca a importância do evento para "o jovem se conscientizar e procurar um caminho que realmente seja bom para ele, para a família e para a sociedade".