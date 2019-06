Com programação diversa, São João do Ceará 2019 começa hoje

As tradições juninas ganham vida nesta sexta-feira (21) com o início do São João do Ceará 2019. O evento é gratuito e reunirá o público com shows e apresentações de quadrilhas no Aterro da Praia de Iracema até o domingo (23).

A estrutura do evento conta com uma cidade cenográfica, brincadeiras conhecidas como pau de sebo, barraca do beijo, tomba latas, dentre outras; polo gastronômico com comidas típicas; uma Arena Show, por onde passam os artistas nacionais e regionais; e um quadrilhódromo com capacidade para comportar mil pessoas. O espaço receberá mais de 10 quadrilhas juninas, incluindo adultas e infantis.

Hoje (21) e sábado (22), as atividades têm início às 18h, e, no domingo (23), às 17h. A abertura de cada noite de evento será feita por grupos de crianças, a partir das 19h.

Em seguida, os adultos comandam a programação, com quatro espetáculos por dia. No domingo, haverá ainda apresentação de uma quadrilha infantil improvisada. A animação será puxada pelos personagens da Turminha Diário, da TV Diário: Zé, Ceminha, Mazim e Bodim.

Atrações

No primeiro dia do São João do Ceará 2019, subirão ao palco no Aterro da Praia de Iracema os artistas Cristal Quebrado, Bonde do Brasil, Mano Walter, Felipão e Zezé Di Camargo e Luciano. Os primeiros grupos a se apresentarem no quadrilhódromo serão Cai Cai Balão (infantil), Junina Meu Xodó, Junina So Mi e Zé Moringa (adulto).

O show do cantor Renno, no sábado, apresentará novo repertório, preparado especialmente para o período. A apresentação terá também outras canções de sucesso compostas por ele e músicas que marcaram a discografia de Aviões, Forró do Muído e Dorgival Dantas. Na mesma noite, apresentam-se Henrique e Juliano, A Loba, Leo Chaves e Luiza e Maurílio. Durante a noite de encerramento, no domingo, a despedida dos festejos acontece com shows de Zé Dazefa, Líbanos, Lagosta Bronzeada, Tropikálya e Noda de Caju.

Destaque na estrutura, o palco principal do evento terá 18 metros de largura, um grande telão de led ao fundo e outros dois nas laterais, para o público acompanhar cada detalhe dos shows previstos.

O evento é realizado pelo Sistema Verdes Mares, e conta com o apoio das polícias Civil e Militar, Guarda Municipal, do Juizado da Infância e Juventude, Corpo de Bombeiros Militar, Samu, entre outros órgãos. "É uma iniciativa muito interessante porque privilegia o público de Fortaleza com grandes atrações e é um dos maiores São João do Brasil de capital", destaca o diretor de programação da TV Verdes Mares, Fábio Ambrósio. Segundo ele, "a festa é para toda família participar junto com a gente".