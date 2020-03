87% dos pacientes com resultado da Covid-19 testam negativo

Dos 4.996 exames laboratoriais para diagnóstico de coronavírus no Ceará, 3.093 resultados já foram repassados aos pacientes. Desse número, 395 receberam confirmação de Covid-19 e outras 2.698 testaram negativo para a doença, o que representa 87% do total de análises feitas. Outras 1.903 pessoas ainda aguardam o retorno sobre o exame.

O número confirmado de pessoas infectadas, entretanto, é de 382, segundo o documento da Pasta. A diferença entre as testagens positivas pode estar na possível duplicidade nos exames, quando o mesmo paciente testa duas vezes para a doença. Com a curva epidemiológica em constante ascensão devido à quantidade de exames feitos em suspeitos de Covid-19, o Estado também vê crescer o número de pessoas com melhora no quadro clínico nas últimas 72 horas. Ainda conforme o documento, subiu para 13 o total de pessoas que estavam hospitalizadas e receberam alta médica. Todos são de Fortaleza.

O Ceará registrou, em 24 horas, mais 23 casos positivos de Covid-19. Dessa forma, os 382 casos confirmados pela Sesa no Ceará representam 47,7% da soma de todas as confirmações feitas no Nordeste. Não houve anotações de mortes no intervalo. A Sesa divulgou um novo dado em relação aos sintomas relatados pelos pacientes no momento do exames. A principal sintomatologia foi febre e tosse em 76,7% dos infectados, 39% apresentaram coriza, 38,6% dor de garganta e 38,1% dor de cabeça (cefaleia).

Capital

Dos 184 municípios cearenses, 12 têm incidência da enfermidade. Fortaleza, epicentro local da Covid-19, ocupa desde o surgimento dos três primeiros casos, em 15 de março, o posto de cidade mais atingida. Em tempo, a Capital tem 353 casos e cinco óbitos. Beberibe confirmou o primeiro caso da doença, ontem, e o número de casos em Aquiraz dobrou para 14. Seguem com a mesma quantidade de contaminados: Caucaia, Fortim, Itaitinga, Juazeiro do Norte, Maracanaú, Maranguape, Mauriti, com um casa cada, e Quixadá (2) e Sobral (5).

O Nordeste tem 800 testagens positivas para a doença pandêmica. Entre os estados que compõem a região, o Ceará foi o que teve mais registros de um dia para o outro. Alagoas, com 17, Piauí e Sergipe, com 16 cada, não tiveram novos pacientes em relação ao boletim divulgado no último domingo (29). O Estado da Bahia tem 176 casos, seguido por Pernambuco (78), que lidera em óbitos, 6; Rio Grande do Norte (77), Maranhão (23) e Paraíba (15).

País

Já em todo o território brasileiro, o Ministério da Saúde contabiliza 4.579 diagnósticos laboratoriais para Covid-19 e 159 mortes. Mais da metade dos casos, cerca de 55%, está no Sudeste do País, que tem 2.507 pessoas afetadas pela doença. É nessa região, inclusive, onde estão os dois primeiros estados no ranking nacional: São Paulo reúne 1.517 confirmações e 113 óbitos, enquanto o Rio de Janeiro 657 e 18, respectivamente. O Ceará aparece na sequência. Os dados foram atualizados pela Pasta federal às 15h de ontem.

Em transmissão ontem na internet, o governador Camilo Santana reiterou, novamente, que as ações implementadas no Ceará têm foco no combate à proliferação da Covid-19. “Aqui e em muitos estados do Brasil, nós governadores estamos trabalhando a prevenção para que não aconteça o que está acontecendo na Itália, na Espanha. A prioridade é proteger a vida e as pessoas do coronavírus”, afirmou o chefe do Executivo estadual.