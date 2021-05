Série de lives busca estimular empreendedorismo para jovens

Para aproximar os estudantes de ensino médio a temas relacionados ao empreendedorismo e inovação, a Junior Achievement Ceará, iniciativa social que tem como foco de atuação a educação empreendedora, promoverá a partir desta quinta-feira (13) uma série de lives no Youtube.

A primeira delas, que acontecerá às 17h, aborda o tema Oportunidades Empreendedoras - Jovens com um propósito. Rômulo Férrer, integrante da primeira temporada do reality Shark Tank Brasil, co-fundador da Corujei e CEO da Vent7 Inovações, é um dos convidados do encontro virtual.

Além disso, Vaneska Silva e Eduardo Alves, jovens empreendedores egressos de escolas estaduais de educação profissionalizante da rede estadual do Ceará, vão compartilhar as experiências e os desafios de montar o próprio negócio. A live é aberta e gratuita.

Sobre a Junior Achievement

Fundada em 1919 nos Estados Unidos, a Junior Achievement é uma das maiores e mais antigas instituições de educação financeira, empreendedorismo e inovação, e prática de negócios. No Brasil, onde atua há 37 anos, a organização social (OS) possui unidades em todos os estados e no Distrito Federal. No Ceará, a Junior Achievement está presente há mais de 15 anos.

O propósito da OS, mantida pela iniciativa privada, é despertar o protagonismo das crianças e dos jovens para inovar e empreender, estimulando o desenvolvimento pessoal nos programas e metodologias elaboradas pela JA.

A trilha formativa insere os participantes no contexto do mundo dos negócios, proporcionando a vivência teórica e prática do mercado de trabalho.

Serviço

Live "Oportunidades Empreendedoras - Jovens com um propósito"

Quando: 13 de maio

Horário: 17h

Onde: canal da Junior Achievement Ceará no Youtube

Gratuita