Curso capacita gestores sobre a 'nova gestão' para empresas

O Curso "A Nova Gestão" vai disponibilizar 50 vagas em Fortaleza para gestores que tenham interesse em se aprimorar no mercado da nova economia. O treinamento seguirá o modelo híbrido, com início na próxima quinta-feira (23), das 9h às 17h.

O modelo ensinado levará as empresas a alcançarem resultados concretos e efetivos, além de atualizar as práticas de gestão deste tempo desafiador.

Entenda como será o curso

O curso da Gomes de Matos oferece participação híbrida, com a modalidade presencial, exclusiva para 50 pessoas, além do conteúdo online que será gravado. No dia 23 de setembro, haverá o lançamento da ferramenta no auditório do BS Design, de 9h às 17h, com evento para convidados, no formato presencial.

Durante o projeto, os gestores poderão entender como funciona modelo de gestão atual e entender que ele ainda é baseado em uma lógica antiga, herdada da era industrial. Dessa forma, o curso "A Nova Gestão" deve orientar como as empresas podem entregar mais valor em mercados de mudanças rápidas.