Embaixada americana abre inscrições para programa de apoio a mulheres empreendedoras do Brasil

A segunda edição do programa de apoio a mulheres empreendedoras está com inscrições abertas. A Academia para Mulheres Empreendedoras - AWE é uma iniciativa da Embaixada e Consulados dos EUA no Brasil, em parceria com o Grupo +Unidos.

Podem concorrer, mulheres de 25 a 55 anos com dois a cinco funcionários em negócio estabelecido por pelo menos dois anos que desejam ampliar seus empreendimentos.

As inscrições podem ser realizadas pelo site da +Unidos até o dia 26 de setembro. Para esta segunda edição, são ofertadas 90 vagas com programação online entre novembro deste ano e março de 2022.

De acordo com o Grupo +Unidos, a expectativa é realizar uma competição final em São Paulo, de forma presencial caso as condições sanitárias sejam favorávies, no mês de março, quando se é comemorado o Dia Internacional da Mulher.

Apoio institucional

As 90 mulheres selecionadas terão acesso a 10 módulos de curso online sobre expansão de finanças, planejamento financeiro, negociação, vendas, marketing, operações, gerenciamento e mais.

A programação ainda inclui palestras, oficinas, visitas, feiras virtuais, interação com empreendedoras de sucesso, acompanhamento por mentores experientes, acesso a ferramentas inovadoras e outras atividades de enriquecimento profissional e comercial.

Para que possam acompanhar toda a programação, as empreendedoras receberão do programa apoio de infraestrutura tecnológica e técnica.

