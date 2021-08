24º Empreendedor do Ano Brasil abre inscrições; veja como participar

Estão abertas até o dia 15 de setembro as inscrições para a 24ª edição do Programa Empreendor do Ano Brasil, da EY. A iniciativa busca reconhecer o esforço e legado de líderes empresariais que buscam gerar impacto positivo na sociedade.

O programa é dividido em cinco categorias: Master, Emerging, categoria Impacto Socioambiental, categoria Family Enterprise e categoria Executivo Empreendedor.

Confira os detalhes de cada categoria:

Categoria Master: voltada a empreendedores que tenham participação acionária em empresas maduras e líderes em seus respectivos mercados de atuação; Categoria Emerging: foco em empreendedores que estejam à frente de empresas que se mostrem muito promissoras e de crescimento acelerado no mercado; Categoria Impacto Socioambiental: empreendedores que têm como missão responder aos desafios socioambientais em linha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que se guiem pelos princípios de ESG (Environmental, Social and Governance) e apresentem projetos com resultados efetivos de impacto socioambiental; Categoria Family Enterprise: voltada ao fundador ou presidente de empresa (membro da família) de controle familiar que tenha sido bem-sucedido no processo de sucessão do negócio envolvendo a segunda ou terceira geração; Categoria Executivo Empreendedor: voltada a executivos brasileiros (CEO) que, por meio de seu trabalho, tenham ajudado a impulsionar o crescimento e a transformação de empresas consagradas no mercado.

As inscrições podem ser feitas pelo site da EY. Os empreendedores que cumprirem os requisitos de participação serão submetidos a uma fase de entrevistas com profissionais da EY especialistas no tema.

Anúncio dos vencedores

Os empreendedores selecionados em cada categoria serão anunciados em março de 2022.

O programa foi criado em 1986 e está no Brasil há 23 anos, premiando mais de 300 executivos brasileiros. "Tivemos um recorde histórico de pessoas empreendendo no Brasil em 2020, com muitas delas enxergando uma oportunidade não apenas de gerar bons negócios, mas atender às novas demandas do mercado em meio à crise causada pela pandemia. Foi a maneira que esses brasileiros encontraram de contribuir para a sociedade e ajudar a transformar a realidade do nosso País", diz a sócia de EY Private e líder dos programas Empreendedor do Ano e Winning Women Brazil, Raquel Teixeira.

"É esse perfil que a EY sempre buscou valorizar, observando e dando visibilidade àqueles que se destacam por seu modelo de liderança e que, de certa forma, contribuem de forma positiva para o ecossistema de negócios brasileiro", arremata Raquel.

