Resultado preliminar da OAB 37º é divulgado nesta quarta-feira (24)

O resultado da 2ª fase (prova prático-profissional) do 37º Exame de Ordem da OAB será divulgada nesta quarta-feira (24), conforme previsto no Edital do 37º Exame da OAB.

Os interessados em conferir o resultado da etapa devem acessar o site da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e da banca organizadora, a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

A etapa consiste em duas partes: uma peça processual e quatro questões discursivas. Em caso de não aprovação, o candidato terá das 12h do dia 25 de maio de 2023 às 12h do dia 28 de maio de 2023 para interposição de recurso contra a correção.

O Exame da Ordem é voltado para bacharéis em Direito — com ensino superior completo ou cursando a partir do último ano. É necessário ser aprovado na 1ª e 2ª fase da prova para conseguir se inscrever nos quadros da OAB como advogado.