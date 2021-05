Quais os limites para a guarda compartilhada e quando os pais podem ser proibidos de ver os filhos

Em meio às dúvidas sobre a necessidade de autorização para viagens e à proibição da visita dos filhos, o advogado especializado em direitos de crianças e adolescentes, Romilson Almeida, aponta direitos e responsabilidades legais por parte dos pais ou guardiões.

O debate surgiu com o caso da investigação da Polícia Civil sobre o desaparecimento de duas irmãs de 3 e 4 anos em Jijoca de Jericoacoara, município a quase 297 km de Fortaleza, desde segunda-feira (3). Elas foram encontradas nesta quinta-feira (6), na Bahia.

A mãe relatou para a polícia que as crianças foram levadas pelo pai e, já na noite de segunda, o órgão recebeu o mandado de busca e apreensão por parte da Justiça para entrar no domicílio paterno. Ele foi preso após a ação policial que resgatou as meninas.

A partir desse cenário, o advogado analisa o que fazer em situações similares e aponta a necessidade de autorização dos pais durante viagens. No entanto, alerta que, como existem situações específicas, principalmente no âmbito de questões de família e guarda, “cada caso acaba sendo um caso”, explica. Confira:

O que pode acontecer com o genitor que desrespeitar os acordos com o outro responsável?

Caso o pai ou a mãe se depare com a situação de chegar na casa do ex-cônjuge no dia acordado para buscar o filho e não receber a criança ou não conseguir localizar o paradeiro da criança, o advogado aponta que é possível sofrer consequências administrativas, processuais e criminais. A multa pode variar de três a vinte salários de referência, sendo dobrada se o caso reincidir.

“Na esfera administrativa, aplica-se a infração administrativa prevista no art. 249 da Lei 8.069/90, que consiste em descumprir, dolosa ou culposamente, os deveres inerentes ao poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda, bem como o descumprimento de determinação de autoridade judiciária referente à tutela ou guarda”, coloca Romilson.

Existe algum cenário em que os pais são proibidos de ver os filhos?

Segundo o advogado, a restrição ao direito de visita do guardião legal às crianças só costuma ser concedida na justiça após ser provada concretamente a existência de motivos que afetem o crescimento psicológico e afetivo dos filhos, assim como riscos físicos ou morais para o filho.

Romilson Almeida Advogado “Dependendo da situação encontrada, é possível que haja uma retomada gradual do convívio, mas apenas se a razão pela qual a visita foi suspensa desaparece. Para os casos em que não há solução imediata, a restrição ou suspensão permanecerá até futura análise”, detalha.

Dentre alguns dos casos em que a proibição a concedida, estão:

Históricos de abuso sexual da criança: por conta da gravidade do caso, abusos sexuais disparam "todos os alarmes dos profissionais envolvidos na causa"

por conta da gravidade do caso, abusos sexuais disparam "todos os alarmes dos profissionais envolvidos na causa" Abusos psicológicos: pode acarretar cicatrizes que acompanham a criança mesmo após a chada na idade adulta

pode acarretar cicatrizes que acompanham a criança mesmo após a chada na idade adulta Transtornos psíquicos: especialmente os que acarretam reações violentas ou de alguma forma nocivas à criança;

especialmente os que acarretam reações violentas ou de alguma forma nocivas à criança; Uso de drogas e álcool em excesso: em situações específicas, não só pelo risco de exposição à substância em si, mas também em função da diminuição das condições do genitor em atender às necessidades básicas do menor, especialmente as relativas à segurança.

Um genitor pode viajar para o exterior sem consentimento do outro?

Não. Se a criança viajar acompanhada por apenas um dos genitores, o outro deve preencher um documento de autorização, sempre em duas vias com firma reconhecida, inserindo uma para a ida e outra para a volta.

Além disso, após a autorização, ambos, o menor e o acompanhante, devem portar documentos de identificação como RG, passaporte ou Certidão de Nascimento durante toda a viagem. “Vale lembrar que o responsável legal é quem tem a guarda ou tutela do menor, comprovada por certidão expedida por um juiz”, acrescenta.

Se ambos os pais viajarem, a autorização ainda é precisa?

Não. No caso dos dois responsáveis legais estarem viajando, não é preciso portar nenhuma autorização para a viagem da criança, somente o passaporte e eventuais documentos requeridos pelo país de destino, como comprovante de vacinas.

É preciso portar autorização em viagens na cidade ou no estado em que a criança vive?

Não. Se a viagem estiver sendo realizada dentro do estado ou região metropolitana onde o menor reside ou se estiver acompanhado de parentes de até terceiro grau, com parentesco comprovado, não é necessário portar essa autorização.