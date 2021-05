Encontradas crianças que desapareceram após irem passar fim de semana na casa do pai

As duas meninas que desapareceram após irem passar o fim de semana na casa do pai, em Jijoca de Jericoacoara, foram encontradas nesta quinta-feira (6). A mãe das crianças publicou nas redes sociais a notícia, que foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). O pai foi preso.

"Gente, [estou] passando aqui só para agradecer a cada oração, a cada mensagem de apoio, tanta gente que não me conhecia e acreditava que ia dá certo. Deus ouviu cada mãe. Oração de uma mãe é tão poderosa, tão forte, acharam as nossas meninas", disse ela no Instagram.

Em nota, a Polícia Civil do Ceará disse que as duas meninas, de 4 e 3 anos, foram localizadas por policiais civis que viajaram até a cidade de Senhor do Bonfim na Bahia, onde elas estavam com o pai. A ação policial contou com o apoio da Polícia Civil da Bahia.

O homem foi preso e com ele foram apreendidas duas armas, sendo um revólver calibre 38 e uma pistola calibre 22 , além da quantia de R$ 12 mil. A Secretária de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) mobiliza o retorno das crianças para o Ceará.

A reportagem tentou falar com a mãe no começo da tarde, mas ela se encontra prestando depoimento na Polícia Civil.

RELEMBRE O CASO

As crianças foram deixadas na casa do pai na última sexta-feira (30), às 18h, e deveriam ter retornado no domingo (2), o que não aconteceu. O padrasto foi buscá-las às 19h, mas as luzes do imóvel estavam apagadas.

"O telefone estava desligado, WhatsApp não via desde sexta-feira. Ninguém da família, das pessoas que eu entrei em contato, sabe dele. Os vizinhos não veem ele desde sexta e ninguém sabe notícias dele. Nada", relata a mãe.

Ainda no domingo, a mãe e o atual companheiro registraram Boletim de Ocorrência (BO), e desde então, aguardavam retorno da Polícia Civil.