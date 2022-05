Mestrado e Doutorado em Direito Constitucional da Unifor abrem inscrições

O Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional da Universidade de Fortaleza, da Fundação Edson Queiroz, está com inscrições abertas para seus cursos de Mestrado e Doutorado.

Há quase 25 anos no mercado, o programa tem conceito 6 na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), configurando-se como um dos melhores do país, atraindo estudantes de outros estados em função de sua qualidade.

As inscrições podem ser feitas até 10 de junho, pelo e-mail ppgd@unifor.br, com taxa no valor de R$ 136.

Ao todo, estão em oferta 40 vagas para o Mestrado e 20 vagas para o Doutorado. No momento da inscrição, o candidato deverá escolher uma das duas áreas de concentração do programa, a conhecer: Direito Constitucional Público e Teoria Política e Direito Constitucional nas Relações Privadas.

Legenda: O professor Rômulo Leitão, que coordena o Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional, reforça os diferenciais da formação do Mestrado e Doutorado em Direito da Unifor Foto: Ares Soares/Divulgação

De acordo com o coordenador do Programa, Rômulo Leitão, tradição e excelência são os diferenciais do PPGD/Unifor. "Temos 598 mestres e 139 doutores formados em direito constitucional, profissionais que hoje ocupam as mais relevantes funções no magistério superior, nas advocacias privadas e públicas, na magistratura, no ministério público e demais ramos de atuação dos profissionais de direito", destaca o coordenador.

Todos os documentos exigidos para a inscrição estão listados, por modalidade de curso, no edital R Nº 20/2022. Os candidatos com inscrições deferidas serão submetidos a duas etapas de seleção, a serem realizadas no mês de junho: análise curricular (classificatória) e entrevista pessoal e arguição (classificatória e eliminatória), sendo esta última conduzida em ambiente virtual.

O resultado final do processo seletivo está previsto para 30 de junho, com início das aulas para agosto de 2022.

Os candidatos que venham a ser aprovados terão de realizar exame de proficiência de leitura em língua estrangeira (inglês, espanhol, italiano, francês ou alemão). A aprovação no exame com média igual ou superior a 7 será condição necessária para a defesa da dissertação ou da tese.

Serviço:

Seleção Mestrado e Doutorado em Direito Constitucional

Edital R Nº 20/2022

Acesse a Ficha de Inscrição

Tabela de Pontuação dos Títulos

Modelo de Projeto do Mestrado

Modelo de Projeto do Doutorado

Inscrições: até 10 de junho

Mais informações: (85) 3477-3058 / ppgd@unifor.br